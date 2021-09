MTN Nigeria a renouvelé sa licence télécoms et sa licence de spectre à haut débit de dix ans pour 174,9 millions USD

(Agence Ecofin) - Au cours des dix dernières années, le marché télécoms nigérian a pesé de manière non négligeable dans le chiffre d’affaires de MTN Group. Aujourd’hui, il est incontournable. Avec la 5G qui pointe à l’horizon, MTN Group a multiplié les investissements pour s’y consolider davantage.

Le groupe télécoms MTN a prolongé de dix ans sa présence sur le marché télécoms nigérian. Mercredi 8 septembre, sa filiale locale a annoncé à cet effet le renouvellement de sa licence de service d'accès unifié (UAS) et celle de spectre pour la boucle locale sans fil dans les bandes 900MHz et 1800MHz, expirées le 31 août. La société télécoms a dépensé respectivement la somme de 374,6 millions de nairas et 71,6 milliards de nairas. Soit un montant total de 71,9746 milliards de nairas (175 millions USD).

Karl Toriola (photo), le président directeur général de MTN Nigeria, a déclaré que « le renouvellement de nos licences pour dix ans supplémentaires est très important pour notre entreprise et nous permet de continuer à fournir des services pour assurer les avantages d'une vie moderne connectée à nos populations ». Au-delà de l’intérêt pour les consommateurs, la présence prolongée de MTN Group au Nigeria témoigne aussi du grand intérêt que la société télécoms porte au marché nigérian en pleine mutation.

Il y a quelques jours, le gouvernement a publié la politique nationale sur la 5G. Le Nigeria devrait être l’un des prochains marchés du continent à s’éveiller à l’ultra haut débit mobile, riche en nouvelles opportunités. En juin dernier, lors de sa visite de travail de trois jours dans le pays, Ralph Mupita – qui annonçait déjà un investissement de 640 milliards de nairas au cours des trois prochaines années, au-delà de la période de validité de la précédente licence télécoms du groupe télécom – exprimait ainsi la volonté de l’entreprise de prendre part aux évolutions technologiques en gestation au Nigeria.

Le Nigeria est actuellement un marché essentiel pour MTN Group. L’entreprise y est actuellement leader avec 39,01% de parts de marché selon les dernières données de la Commission des communications du Nigeria (NCC). Au cours des dernières années, la filiale a représenté la plus grosse contribution financière aux revenus de MTN Group. Au premier semestre 2021, MTN Group y a encore tiré 33,88% de ses revenus. Soit 28,484 milliards de rands (69,2 millions USD) sur les 84,076 milliards de rands générés par le groupe.

Muriel Edjo

Lire aussi:

23/06/2021 - MTN Group va investir 1,5 milliard $ au Nigeria durant les trois prochaines années pour améliorer l’accès au haut débit