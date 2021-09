La « super application » africaine Ayoba lance la campagne continentale "La vie dans Ayoba"

( MTN CONGO ) - MTN, en partenariat avec Ayoba, a lancé une campagne médiatique dynamique intitulée " La vie dans Ayoba " qui donnera vie à la « super application » africaine. La campagne rassemble toutes les fonctionnalités de la « super application », notamment le chat, les appels vocaux et vidéo, les chaînes, la musique via des playlists, les jeux, les micro-applications et les facilités de paiement (uniquement dans certains territoires).

La campagne, dont le lancement est prévu début septembre, est conçue pour mettre en avant la simplicité de l'application et les avantages que l'utilisateur retire de toutes ses fonctionnalités.

« Ayoba est une plateforme stratégique pour MTN car elle exploite l'écosystème numérique et le contexte unique de l'Afrique. Nous pensons qu'il s'agit d'une opportunité triple jeu pour faire progresser la messagerie gratuite, la distribution de contenu et le commerce électronique grâce à une plateforme ouverte. Fabriquée en Afrique pour le monde, Ayoba est hautement localisée et adaptée aux besoins des consommateurs d'Afrique et du Moyen-Orient. Cette campagne est parfaite pour nos marchés, elle est vibrante et pertinente et elle est sûre de plaire à tous ceux qui l'utilisent », déclare Serigne Dioum, Directeur Exécutif Digital et Fintech du Groupe MTN.

Les revenus numériques ont augmenté de 23,8%* au cours du semestre, soutenus par une plus grande utilisation de nos services. Sur la période, notre plateforme de messagerie instantanée Ayoba, a enregistré 8,0 millions d'utilisateurs actifs mensuels, soit un ajout de 2,5 millions depuis décembre 2020. Elle est désormais intégrée dans 18 marchés MTN.

Notre objectif est d'atteindre 19 millions d'utilisateurs actifs mensuels (UMA) d'ici 2021 et 100 millions d’utilisateurs d'ici 2025. Nous prévoyons de tirer parti de la base existante de MTN pour nous développer rapidement, puis de devenir un acteur OTT sur de nouveaux marchés.

La campagne télévisée d'Ayoba est soutenue par la radio, localisée dans chaque territoire de diffusion, ainsi que par des activations extérieures, imprimées et sur le terrain grâce à notre outil commercial unique. Le message est simple : Ayoba a tout ce dont vous avez besoin "tout en un".

"Il est nécessaire d'aller plus loin pour faire connaître Ayoba. Nous sommes convaincus que notre application plaira à de nombreuses personnes en Afrique et au Moyen-Orient et qu'elle apportera des solutions numériques à la vie quotidienne des consommateurs. En élaborant la campagne, nous avons cherché à savoir ce qui unit nos utilisateurs africains, plutôt que ce qui les divise. Nous nous devons de montrer aux utilisateurs qu'ils peuvent trouver tout ce dont ils ont besoin dans notre application tout-en-un. Cette approche nous a permis de créer une campagne innovante, et nous en sommes très fiers. Nous sommes ravis de lancer la campagne avec le soutien total de MTN'", déclare Burak Akinci, Directeur Général de Simfy (Ayoba).

Ayoba a célébré sa deuxième année d'activité en mai 2021 et comptait 8 millions d'utilisateurs actifs mensuels en juillet 2021 sur les 18 marchés de MTN.

Ayoba accélère non seulement l'inclusion numérique mais aussi l'inclusion financière, MTN Mobile Money a été intégré dans Ayoba sur certains marchés, notamment au Ghana, en Ouganda, au Cameroun et au Congo Brazzaville.

Ayoba a récemment reçu le prix de la meilleure marque OTT de l'année lors des Marketing World Awards 2021. Cela s'ajoute à la victoire d'Ayoba en 2020 au Africa Digital Award pour la meilleure application mobile en novembre 2020.

A propos de MTN Congo

MTN Congo est une entreprise de téléphonie mobile née du rachat de Libertis Telecom en décembre 2005 et qui avait déjà six ans d’existence. Son ambition est de promouvoir et participer à l’inclusion financière de toutes les couches de la société congolaise. Son investissement est passé de 26 Milliards de Francs CFA en 2005, à plus de 50 Milliards de Francs CFA en 2008, en grande partie concentré dans le renforcement de la qualité de ses produits et l’acquisition de nouveaux sites. MTN Congo est présente dans plus de 300 localités et villages avec un taux de couverture de plus de 90% de la population congolaise. Elle compte à ce jour, plus de 2.500.000 abonnés avec près de 300 emplois directs et plus de 20.000 emplois indirects. Ce qui justifie son ascension fulgurante dans le domaine des affaires pour une économie plus forte.

À propos d’Ayoba

Depuis son lancement en mai 2019, Ayoba a atteint 8 millions d'utilisateurs actifs mensuels en juin 2021. Ayoba offre aux utilisateurs un accès gratuit à un écosystème de services numériques et rich media par le biais de canaux, de micro-apps et de solutions de paiement, intégrés dans une super-app africaine. Ayoba est hautement localisée et adaptée aux besoins des consommateurs d'Afrique et du Moyen-Orient, et prend en charge 22 langues pertinentes. Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages cryptés, partager des photos, des vidéos, des fichiers et des notes vocales, et s'abonner à des chaînes en direct. Un contenu localisé adapté à la famille est disponible à travers des chaînes sélectionnées visant à divertir, éduquer et responsabiliser les communautés, ainsi qu'une gamme de jeux. Il est disponible pour les utilisateurs d'Android sur le Google PlayStore, sur iOS (AppleStore) ainsi que sur les boutiques Transsion, Huawei, Samsung et BeMobi. Les utilisateurs peuvent également télécharger l'application sur notre site web (ayoba.me). Ayoba a récemment lancé sa version web (ayoba lite) et peut être consultée sur web.ayoba.me.