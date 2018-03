Togo : Vivendi Africa va lancer la fibre optique à domicile d’ici fin mars

(Agence Ecofin) - Après Téolis, le fournisseur d’accès Internet (FAI) GVA (Group Vivendi Africa), filiale de la multinationale française spécialisée dans la communication et le divertissement Vivendi devrait lancer ses activités d’ici fin mars, a-t-on appris d’une interview accordée par le Directeur Général de Togocel, Affoh Atcha-Dédji à L'Afrique Aujourd'hui.

« Au Togo, nous sommes en train de transformer tout ce secteur des télécoms pour en faire un secteur ouvert et concurrentiel, comme en témoignent les licences accordées à Vivendi, à travers sa filiale GVA en 2017. Ce groupe s'installe actuellement, tire les câbles et sera opérationnel d'ici la fin mars », a confié le Directeur du premier opérateur de téléphonie mobile au Togo. « Il va amener la fibre TTH à Lomé ou, du moins, dans certains quartiers de la capitale pour commencer », a-t-il ajouté.

En juin 2017, le gouvernement togolais accordait la « première » licence d’exploitation FAI de très haut débit à GVA Togo. Cette licence d’exploitation devrait permettre au FAI de déployer la fibre optique TTH (Fiber to the Home – Fibre jusqu’à l’abonné) sous 9 mois, donc au plus tard à la fin de ce mois.

Ainsi, dans un premier temps, le déploiement démarrera dans plusieurs quartiers de Lomé afin de proposer « à un grand nombre de foyers et d’entreprises des offres internet FTTH (fibre optique à domicile) à prix accessibles », selon un communiqué du groupe Vivendi.

Fiacre E. Kakpo