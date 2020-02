Orange, sponsor officiel du tournoi ‘‘The Cage’’ pour révéler de nouveaux talents en Côte d’Ivoire

(ORANGE) - Partenaire majeur du football, Orange Côte d’Ivoire s’associe à Full Boss Agency, pour le lancement d’un tout nouveau concept de street football en Côte d’Ivoire, dénommé THE CAGE. Cette compétition qui sillonnera le District d’Abidjan, a pour objectif d’offrir aux jeunes l’opportunité de jouer devant des joueurs professionnels, des coachs et recruteurs de clubs locaux et internationaux, le tout dans une ambiance festive.

Les présélections se déroulent jusqu’à mai 2020

THE CAGE est un tournoi à six (6), destiné aux jeunes de 16 à 25 ans.

Les inscriptions sont gratuites et s’effectuent exclusivement sur le site www.thecagestreetball.com

Les présélections se dérouleront dans les dix communes du District d’Abidjan selon le calendrier ci-après :

09/02 : Port Bouet

16/02 : Plateau

23/02 : Marcory

08/03 : Treichville

22/03 : Adjamé

05/04 : Yopougon

12/04 : Attécoubé

26/04 : Koumassi

03/05 : Cocody

10/05 : Abobo

La grande finale au Palais des sports de Treichville

Au terme des tournois qualificatifs, les phases finales réuniront les dix équipes lauréates de chaque commune, accompagnées de deux équipes tirées au sort. Le vainqueur de cette ultime étape remportera la somme de 3 millions de francs CFA et une journée en compagnie des stars de football Didier Drogba et Gervinho. Aussi, le jour de la finale, l’école de football d’Orange CI affrontera en match de gala la team de légendes du football ivoirien composée d’ex internationaux : Kader Keita, Amara Diané, Kalou Bonaventure, Aruna Dindané, etc.

Au-delà de cette 1ère édition, THE CAGE entend se pérenniser et s’étendre à l’échelle nationale puis sous régionale et devenir un rendez-vous incontournable de la culture urbaine.

En soutenant cette initiative, Orange Côte d’Ivoire montre son engagement à la promotion du football et la valorisation des jeunes talents ivoiriens. De plus, THE CAGE permettra aux participants supporters et passionnés de football de vivre des expériences uniques grâce aux animations et moments de partages mis en place par l’opérateur n°1 en Côte d’Ivoire.

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 15 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile Banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds. En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Depuis 2016, Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso.

