MTN Côte d’Ivoire : 2e grande opération de collecte et de recyclage de déchets d’équipements électriques et électroniques à Abidjan

(MTN COTE D’IVOIRE) - Dans le cadre de sa politique de responsabilité environnementale, en partenariat avec les Mairies de Treichville, Koumassi, Cocody et les entreprises PARO-CI - PAGANETTI, BOLLORE, PROSUMA, EUROCHAM, PACOCI et CASD, l’opérateur de téléphonie mobile MTN Côte d’Ivoire procède au lancement de sa deuxième grande opération de collecte et de recyclage des déchets issus des équipements électriques et électroniques (D3E) du District d’Abidjan, ce mercredi 13 février 2019 à Treichville.

Après la réussite de la première édition en 2016 qui a permis de collecter et recycler plus de 72 tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques, MTN Côte d’Ivoire et ses partenaires visent à travers cette deuxième campagne, de faire adopter définitivement à la population du district d’Abidjan, la collecte et le recyclage systématiques des équipements électriques et électroniques usagés afin de préserver leur santé et protéger l’environnement de la pollution.

La période de collecte des D3E s’étend sur une période d’un an sur les sites d’accueil de la collecte suivants : Treichville (face au marché de portables Samsung près du Palais des Sports), Cocody Faya (au Rond-point du Camp Akouedo), Koumassi (Place Gourmet et Carrefour Mesano), Marcory (Supermarché CAP SUD), Cocody Angré (Centre Commercial La Djibi), Cocody Riviera (Supermarché CAP NORD) et Cocody 2 Plateaux (Supermarché Soccoce Latrille).

Au cours de cette opération, les populations sont invitées à apporter leurs déchets d’équipements électriques et électroniques usagers (appareils électroménagers, réfrigérateur, téléphones, ordinateurs, consoles de jeux, télévision, télécommande, batteries usagés...) aux des conteneurs de 20 pieds installés à ces endroits. Les boxes de collecte des supermarchés du groupe PROSUMA ne recevront que des petits déchets notamment les téléphones, télécommandes, piles, batteries usagés.

La collecte et le recyclage des D3E se feront de façon régulière par PARO-CI. Les jours suivants le lancement de la campagne, des équipes d’animateurs seront également présents pour éduquer et sensibiliser les populations qui visiteront les différents sites.

Lors de son intervention, Monsieur Jocelyn ADJOBY, General Manager Corporate Services de MTN Côte d’Ivoire, a réaffirmé l’engagement de son entreprise à contribuer à la préservation de l’environnement et de l’état de santé des populations ivoiriennes. Pour lui, « la collecte des déchets issus des équipements électriques et électroniques est une véritable opportunité pour sensibiliser les clients et les populations autour de la nécessité de faire un recyclage responsable et protéger ainsi la santé des populations. Ce faisant, fidèle à sa promesse, MTN est toujours prêts pour rendre la vie plus radieuse.»

A propos de MTN Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe MTN, MTN Côte d’Ivoire est opérateur global, fournisseur de solution Fixe, Mobile, Internet à très haut débit et de paiement, présent en Côte d’Ivoire depuis Juillet 2005 et est l’un des leaders du secteur, avec près de 11 millions d’abonnés à fin 2018. Premier opérateur ivoirien à lancer le Mobile Money, MTN COTE D’IVOIRE dispose d’un réseau de plus de 50 000 points Mobile Money à travers le pays, et emploie à ce jour plus de 700 personnes, dont plus de 30% sont des femmes. Entreprise socialement responsable, MTN Côte d’Ivoire a créé sa fondation et lui consacre chaque année 1% de son bénéfice après impôts. Cette fondation contribue au bien-être des communautés en œuvrant dans les domaines de l’éducation, la santé, du développement communautaire et de l’environnement avec des résultats significatifs. Pour suivre toute l’actualité de MTN Côte d’Ivoire et avoir des informations exclusives, rendez-vous sur :

www.mtn.ci, www.mtnbusiness.ci, www.facebook.com/MTNCotedIvoire, www.twitter.com/MTNCotedivoire, www.youtube.com/MTNcotedivoire et www.instagram.com/mtnci/

A propos de PARO Côte d’Ivoire

PARO Cote d’Ivoire est une organisation dans le secteur de l’énergie renouvelable et du développement durable, créée le 03 novembre 2010 en Côte d’ivoire et qui œuvre pour un développement durable en inclusif en Afrique de l’Ouest. Elle emploie plus de 40 personnes et traite environ 35 tonnes d’E-waste par mois. Face à l’absence de filière de recyclage structurée, des réseaux informels s’organisent et brûlent le matériel électronique pour en extraire d’infimes fractions de métaux précieux. C’est dans ce contexte qu’Evariste Aohoui le fondateur, développe depuis la première plateforme de traitement des déchets électroniques en Côte d’Ivoire. PARO-CI intervient dans l’éducation des populations au développement durable, le recyclage des déchets non biodégradable, la salubrité et l’assainissement des eaux, la promotion de l’efficacité énergétiques et des énergies renouvelables en Côte d’ivoire.

L’activité de PARO CI ne se limite pas au recyclage des D3E. L’entreprise développe et vend des produits éco-conçus (autocuiseurs écologiques, filtreurs d’eau...). Ces activités génèrent des revenus et permettent de financer une partie du développement de la plateforme de traitement des D3E. Pour suivre toute l’actualité de PARO-CI et avoir des informations exclusives, rendez-vous sur: http://cirecyclage.blogspot.com/ http://www.facebook.com/paroci twitter : @paroci