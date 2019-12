La Fondation Orange CI accompagne la lutte contre les maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle

(ORANGE CI ) - Au-delà de ses axes d’intervention que sont l’Education, la Santé, la Culture, Projet Village, le programme Education Numérique, la Fondation Orange Côte d’Ivoire fait de la lutte contre les maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle, une de ses priorités. Elle entend désormais accentuer ses efforts en apportant son appui pour réduire le taux de mortalité due à ces maladies ; c’est dans ce cadre qu’elle mène depuis quelques années, des actions de sensibilisation orientées vers les maladies cardiovasculaires, le diabète et l’hypertension artérielle.

La Fondation Orange CI accompagnera à compter du 13 décembre 2019, l’opération 100.000 dépistés, organisée par la Société Ivoirienne de Cardiologie d’Abidjan. Il s’agit d’une caravane itinérante nationale, visant à sensibiliser les populations et dépister gracieusement sur la base du volontariat, les personnes âgées de plus de 18 ans.

La première étape de cette caravane se tiendra du 13 au 15 décembre dans les villes d’Abengourou, Niablé, Agnibilékrou, Adzopé et sera consacrée aux dépistages, à la sensibilisation, aux consultations gratuites et conseils de spécialistes.

L’opération 100.000 dépistés a été présentée lors d’une conférence de presse, le mercredi 04 décembre 2019 à l’Institut de Cardiologie d’Abidjan, en présence des Professeurs ANZOUAN Kacou Jean-Baptiste, Président de la Société Ivoirienne de Cardiologie, Directeur Médical et Scientifique de l’Institut de Cardiologie et Kramoh Euloge, Past-Président de la Société Ivoirienne de Cardiologie, et M. Joseph PITAH, Directeur de la Fondation Orange CI.

Les maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle

Les maladies cardiovasculaires sont des pathologies qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins ; elles sont parmi les 1ères causes de mortalité dans le monde. En Afrique, 1 million de décès sont recensés par an. En Côte d’Ivoire, l’hypertension artérielle est la maladie cardiovasculaire la plus répandue. Selon la Fondation de l'Institut de Cardiologie d'Abidjan, nous recensons un taux de prévalence de l’hypertension artérielle de 38% dont 28% en entreprise ; la prévalence de cette maladie, constitue à ce jour 75% des consultations. Pour le Professeur ANZOUAN Kacou Jean-Baptiste : « Selon l’OMS, l’hypertension artérielle constitue la deuxième cause de mortalité dans le monde. Cette opération est la bienvenue car elle nous permet justement de faire la démarche vers les populations. C’est pourquoi nous disons merci à la Fondation Orange pour son engagement, et son soutien matériel et financier ».

La Fondation Orange CI et l’hypertension artérielle.

Pour M. Joseph PITAH, Directeur de la Fondation Orange Côte d’Ivoire : « Depuis 13 ans maintenant, nous œuvrons pour le bien-être des populations vivant en Côte d’Ivoire, avec une priorité pour la lutte contre les maladies cardiovasculaires et l’hypertension artérielle. En soutenant la sensibilisation et le dépistage de l’hypertension artérielle, nous espérons contribuer à la réduction du taux de mortalité dû à cette pathologie et souligner l'importance de la mesure de la tension artérielle ».