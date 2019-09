Airtel Madagascar, partie prenante pour l’épanouissement du secteur agricole

(AIRTEL MADAGASCAR) - Les 12, 13, 14 et 15 septembre, Airtel Madagascar compte parmi les fiers participants de la troisième édition de la Foire Internationale de l’Agriculture (FIA). Faisant toujours preuve de dynamisme en s’affirmant comme un fervent acteur pour le développement, le Troisième opérateur mobile mondial y mettra ainsi un point d’honneur à valoriser l’innovation et la générosité à travers ses offres en perpétuelle amélioration pour les besoins évolutifs du secteur agricole.

Le Réseau des smartphones ne ménage pas ses efforts en faveur du développement, c’est pourquoi dans le cadre de la FIA, il y exposera principalement l’abondance et la diversité de ses offres. Privilégiant l’importance de la télécommunication pour l’essor économique du secteur agricole, tout en connectant aussi les uns aux autres, chaque communauté rurale.

Un événement économique majeur pour Madagascar et la zone océan Indien, la Foire Internationale de l’Agriculture apporte plus de visibilité à tous les acteurs de la chaine agricole nationale, mais aussi à tous les investisseurs nationaux et internationaux qui participent à son épanouissement. Airtel Madagascar, fort de sa proximité avec la population, favorise ainsi activement le développement du pays à travers ses offres ambitieuses qui apportent pleine satisfaction.

« Grâce à une large couverture de tout le pays ainsi qu’un service spécialement dédié au mobile money. Airtel Madagascar encourage toutes les initiatives et son réseau à la disposition de tous les Malagasy. De plus, on promeut chaque possibilité qui contribue au développement, à la sécurisation et à la facilitation des activités génératrices de revenus, surtout en milieu rural » souligne Eddy Kapuku, directeur général d’Airtel Madagascar.

Airtel Madagascar, solidaire et généreux

Durant ces quatre jours de découvertes et d’échanges au cœur même de la Foire Internationale de l’Agriculture donc, le Troisième opérateur mobile mondial s’y distingue à travers quatre stands riches en contenu, où la diversité de ses offres satisfera. Des offres qui contribueront à développer les activités et à favoriser les communications dans le secteur agricole et rural. Notamment, son coin « Airtel Money » où tout ce qui concerne le « mobile banking », le « bulk » à savoir le paiement groupé, ainsi que ses services dédiés aux entreprises s’exposent. Un espace leur est d’ailleurs exclusivement consacré aussi entre autres pour tout ce qui concerne le réseau hertzien en abonnement et la découverte des modems ou routeur mobile 4G / 4G+ Wifi (MiFi) d’Airtel Madagascar. Profitez aussi de la FIA pour acheter le temps des fameux « ser@varoboba ;» des dernières gammes de téléphones que proposent le Réseau des smartphones, ainsi que l’incontournable « Promo Mlay ». Fort de sa politique de proximité avec ses abonnés, Airtel Madagascar reste continuellement à l’écoute de sa clientèle tout au long de la FIA grâce à son coin Service Client, où elle sera conseiller et ses problèmes seront traiter.

À propos d’ Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte près de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.