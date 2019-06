Afrique : StarTimes va produire du contenu audiovisuel pour protéger la faune sur le continent

(Agence Ecofin) - En Afrique, dans les prochaines semaines, StarTimes va produire du contenu audiovisuel pour protéger la faune du continent. Cela est rendu possible par un partenariat entre l’opérateur de télévision payante et l’ONG WildAid. Il s’agit d’une organisation qui lutte pour réduire la consommation mondiale de produits issus d’espèces en danger et promeut le soutien local à la protection de la faune à travers des campagnes médiatiques.

« Nous allons créer de nouveaux programmes locaux sur la protection de la faune et les diffuser tant dans les villages que dans les villes d’Afrique.», a déclaré Peter Knights, qui dirige l’ONG WildAid. « En tant que pont entre la Chine et l’Afrique, StarTimes rejoint maintenant la lutte pour la protection de la faune africaine. Avec 25 millions d’utilisateurs dans plus de 30 pays africains, StarTimes contribuera à garantir que chaque Africain sache à quel point sa faune est précieuse.», a assuré Luis Lu, le vice-président du groupe StarTimes.

WildAid et StarTimes pourraient également accompagner la production de contenus locaux visant à promouvoir la protection de la faune sur le continent.

Servan Ahougnon