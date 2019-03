Egypte: Vodafone veut investir dans des centrales solaires pour autonomiser son réseau et ses boutiques en énergie électrique

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Vodafone Egypt envisage d’investir dans l’énergie solaire. La société télécoms songe à construire des centrales photovoltaïques dans la ville de Banban, dans le gouvernorat d’Assouan.

Les équipements qui produiront entre 20 et 25 MW d'énergie renouvelable d'ici 2025, devraient permettre à l’entreprise d’assurer son autonomie en énergie électrique et d’alimenter sans heurts tout son réseau télécoms, ses magasins et ses bureaux à travers le pays.

Ces centrales solaires non polluantes devraient coûter près de 500 millions de livres égyptiennes (27 878 726 dollars US) à la compagnie télécoms, selon energylivenews qui rapporte l’information.

Au-delà de son autonomie énergétique, l’investissement de Vodafone Egypt vise également à réduire son empreinte carbone dans le pays et à encourager la durabilité. Une ambition qui cadre avec la vision de développement du gouvernement égyptien à l’horizon 2030.

Cet investissement garantira également à la société télécoms une meilleure gestion de ses finances. En effet, il fera disparaître les dépenses liées à l'approvisionnement en carburant des stations télécoms éloignées du réseau électrique national. Il assurera aussi la continuité de service, permettant à la compagnie d’offrir ses services sans interruption ou perturbation aux consommateurs, en cas de problèmes sur le réseau électrique national.