Nigeria: Smile Telecom se dit capable de repositionner 9Mobile sur le marché dans les 90 jours

(Agence Ecofin) - La société Smile Telecoms Holding Limited, le soumissionnaire de réserve pour 9Mobile, se dit capable de repositionner l’opérateur de téléphonie mobile sur le marché télécoms national dans les 90 jours s’il lui est autorisé la reprise de la compagnie. S’exprimant sur le sujet le week-end dernier à Lagos, Ahmad Farroukh (photo), le directeur exécutif en charge des opérations de Smile Telecoms, a présenté la société comme la mieux à même d’accompagner efficacement 9Mobile dans un marché nigérian hautement compétitif au regard de son expertise technique et de sa solidité financière.

Smile Telecoms Holdings Limited est actuellement opposé à la cession de 9Mobile à Teleology Holding Ltd. La société qui estime que la procédure de cession de l’opérateur télécoms a été mal réalisée, a déjà réclamé à Barclays Bank, le conseiller de 9Mobile durant tout le processus de cession, une révision de toute l’opération qui a conduit au choix final de Teleology Holdings Ltd comme soumissionnaire préféré. Smile Telecom veut des preuves pratiques et vérifiées par une tierce partie, que Teleology Holdings a bel et bien satisfait à toutes les conditions préalables à sa sélection comme soumissionnaire préféré.

C’est demain qu’expire le délai de 21 jours accordé à Teleology Holdings Limited depuis le 21 février 2018 pour verser une caution non-remboursable de 50 millions de dollars US, matérialisant la finalisation de l’acquisition de 9Mobile. En cas de défaut de paiement, c’est à Smile Telecoms Holdings Limited que sera finalement vendu 9mobile.