ICT Global va fournir des services télécoms à Plan International sur 24 sites d’Afrique centrale et de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Plan International a renouvelé sa confiance en ITC Global, le fournisseur mondial de communications par satellite. Il a signé à cet effet un nouveau contrat de trois ans avec l’opérateur télécoms. Ce dernier comprend l’établissement de prestations continues de services de communication à distance et la mise à niveau des systèmes électroniques sur les 24 sites de l’organisation non gouvernementale en Afrique centrale et de l’Ouest.

Les services télécoms fournis par ICT Global soutiendront les activités locales de Plan International. Yagnesh Rajendren, vice-président chez ITC Global, explique à cet effet qu’ « en établissant une connectivité vitale pour les personnes qui sont en première ligne, nous rendons l'excellence opérationnelle possible à travers des communications fiables et établies de manière permanente ; qu'il s'agisse de répondre à des catastrophes naturelles ou d'améliorer la qualité de vie d'individus vulnérables ou de l'environnement ».

Bhavin Patel, le responsable de l'infrastructure mondiale chez Plan International, a justifié le renouvellement de contrat avec ICT Global par la longue relation qu’entretiennent les deux structures. « En tant que partenaire de longue date, nous avons confiance en la capacité d'ITC Global à fournir des solutions de connectivité innovantes à l'aide des dernières technologies, conçues sur mesure pour les activités humanitaires essentielles comme la nôtre.», a-t-il souligné.