Lutte contre l’insécurité : Airtel Madagascar et la police nationale se donnent la main

(AIRTEL MADAGASCAR) - La lutte contre l’insécurité fait partie des priorités et des préoccupations premières de l’Etat Malagasy. Dans le cadre des actions entreprises pour garantir la sécurité de tous les malagasy, Airtel Madagascar et la Police Nationale ont signé ce Mercredi 12 février une convention de partenariat pour la mise en place d’un numéro d’urgence : le 017. Lors de la cérémonie de signature de cette convention qui s’est tenu au siège de l’opérateur, le Ministère de la Sécurité Publique était représenté par le Commissaire Divisionnaire de la Police.

Un dispositif efficace, gratuit et opérationnel 24h/24 et 7j/7

Cette ligne d’urgence, disponible 24h/24 est accessible en composant le 017. Grâce à Airtel , la population pourra bénéficier de ce service de proximité car cette ligne leur sera exclusivement dédiée, ils pourront ainsi contacter la Police directement, gratuitement et à tout moment afin de signaler tout incident nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.

« La collaboration entre Airtel Madagascar et la Police Nationale est un exemple à suivre pour lutter efficacement contre l’insécurité. La lutte contre l’insécurité est un combat de tous les instants et la mutualisation des efforts permettront d’obtenir des résultats plus efficaces, a déclaré le Commissaire Divisionnaire de la Police représentant du Ministère de la Sécurité Publique. »

Des postes téléphoniques pour connecter les régions à ce dispositif

Pour faciliter le travail de la police, le 3ème opérateur mobile mondial lors de la signature de convention a remis des postes téléphoniques à la Police Nationale. Ces téléphones seront répartis dans les 22 régions de la République. Afin de faciliter l’usage et se rapprocher plus des utilisateurs, chaque région aura son propre numéro d’urgence (017). Ainsi, les appels ne seront plus centralisés sur un seul numéro et chaque téléphone sera installé au niveau des postes de police. Ce partenariat est aussi stratégique pour la Police Nationale car elle pourra alors bénéficier du réseau très étendu d’Airtel partout sur le territoire malgache.

Selon le Directeur Général d’Airtel : « La sécurité des citoyens est un droit fondamental. Ce partenariat avec la Police Nationale est une opportunité pour Airtel Madagascar de montrer son dynamisme, sa solidarité et son respect pour les droits civiques des citoyens malagasy. C’est un honneur pour Airtel de s’associer à la police pour concrétiser la vision de d’Etat qui vise à garantir le calme, la paix et la sécurité de tous les citoyens sur la Grande Ile. »

Airtel n’est pas à son coup d’essai dans la participation des initiatives en faveur de la sécurité des citoyens malagasy. L’opérateur est toujours prêt à s’investir dans des projets de cette envergure qui mettent à contribution son réseau et sa large couverture pour servir l’intérêt publique et assurer ainsi le développement économique et social du pays.

A propos d’ Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique compte plus de 100 millions de clients dans l'ensemble de ses activités.