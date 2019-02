Sierra Leone : Orange annonce une cinquantaine de sites télécoms cette année pour renforcer son réseau

(Agence Ecofin) - Pour l’année 2019, l’opérateur de téléphonie mobile Orange annonce la construction d’une cinquantaine de nouveaux sites télécoms pour renforcer son réseau en Sierra Leone. Ces infrastructures viendront s’ajouter aux 235 que la société télécoms détient déjà à travers le pays.

C’est Aminata Kane Ndiaye (photo) la directrice générale de la compagnie qui l’a révélé, indiquant au passage que seule une trentaine de sites avait pu être construite l’année dernière.

En renforçant son réseau, Orange Sierra Leone montre clairement son intention d’étendre l’accès aux services télécoms à une plus large tranche de la population.

La société réalise de ce fait des investissements stratégiques qui lui permettront de développer ses activités dans les segments de la voix, de la data et du mobile money, car qui dit une couverture réseau plus étendue dit de nouveaux abonnés et un accroissement de la consommation qui contribuera à l’augmentation des revenus financiers.

En Sierra Leone, l’investissement d’Orange est crucial. La société qui est aux prises avec Africell - qui a contracté un emprunt de plusieurs millions de dollars l’année dernière pour renforcer son réseau - et Sierratel - qui a annoncé un investissement de 5 millions de dollars en 2019 pour étendre son réseau LTE - est consciente qu'elle doit investir pour conserver le leadership hérité d’Airtel en 2016.