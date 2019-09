Algérie Telecom Satellite s’offre l’expertise de Hughes Jupiter System pour déployer le haut débit à travers le pays

(Agence Ecofin) - Algérie Telecom Satellite (ATS), la branche de l’opérateur historique des télécommunications dédiée aux communications par satellite, annonce la signature d’un accord de service avec la société Hugues Jupiter System pour apporter l’Internet haut débit dans les domiciles et les entreprises à travers le pays.

D’après Yassine Sellahi, le directeur général d'ATS, le choix de Hugues Jupiter System – pour connecter les populations par satellite partout en Algérie – découle de la capacité du partenaire à fournir des performances et une efficacité élevée, avec des conditions économiques adéquates. Il a expliqué que la société s’est révélée être le partenaire approprié pour les aider à développer l'Internet par satellite.

Algérie Telecom Satellite opère actuellement sur le segment de l’Internet haut débit urbain où se bousculent déjà de nombreux concurrents à l’instar d’Ooredoo, Djezzy, Icosnet, Saadnet, Boost IT, Satlinker ou encore Optimum Telecom Algérie (OTA). Pouvoir étendre l‘accès à ses services sur tout le territoire national, jusque dans les zones rurales, devrait donner à ATS un avantage certain sur ses concurrents, lui permettant de développer rapidement son activité sans contraintes et d’asseoir sa domination sur le marché du haut débit.

Ramesh Ramaswamy, le vice-président senior et directeur général de la division internationale de Hughes Jupiter System, qui s’est réjoui du partenariat avec ATS, a déclaré qu’il traduit « l’opportunité d'aider au lancement du service d'ATS dans toute l'Algérie et d'apporter les avantages de l'accès Internet à haut débit à de nombreux clients non desservis ou sous-desservis par les fournisseurs de services terrestres ».

