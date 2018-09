MTN Group dit avoir saisi la justice au sujet de son affaire nigériane et tente de rassurer les investisseurs

(Agence Ecofin) - MTN Group essaye au mieux de rassurer ses investisseurs et autres partenaires après que sa filiale au Nigéria ait fait l'objet de deux injonctions de l'administration pour un montant global de 10,1 milliards $.

L'opérateur de télécommunication sud-africain a annoncé avoir saisi la cour suprême pour obtenir la suspension de ces deux mesures, qui affecterait sérieusement ses performances de 2018.

Dans le même temps, Rob Shutter (photo), le directeur général de la compagnie, a indiqué dans une intervention à Durban, en Afrique du sud, qu'ils avaient engagé des discussions avec les administrations concernées. « Le Nigéria est notre plus grand marché, nous y sommes depuis 2001. Nous y avons quelques défis ces dernières semaines, mais nous pensons que nous pourrons défendre notre cause et je suis sûr que nous surmonterons cela dès que possible », a fait savoir Mr Shutter.

Ces deux sorties ne semblent pas suffire pour les investisseurs. L'action MTN continue d'être à son niveau le plus bas depuis le début de l'année. Dans le même temps, les signaux en provenance du Nigéria ne sont pas rassurants. La Banque centrale a déjà collecté les amendes qu'elle a infligé à quatre banques « pour leurs participations » dans le rapatriement jugé illégal des dividendes par MTN

Idriss Linge