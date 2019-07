Huawei Maroc lance son premier ICT Day Summit

(HUAWEI ) - La première édition du « Huawei Maroc ICT Day Summit » s’est tenue le mardi 9 juillet 2019. Un évènement consacré aux solutions et innovations à forte valeur ajoutée dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC).

Rendez-vous incontournable de l’industrie numérique, le « Huawei Maroc ICT Day Summit » a assuré la participation des experts Huawei venus du monde entier et a réuni près de 200 participants, intéressés par les dernières tendances technologiques.

Placé sous le signe de la réflexion et du partage, cette journée a été une occasion unique de rencontres et d'échanges intellectuels de grande qualité entre experts et professionnels du métier.

A travers cette manifestation, Huawei Maroc souhaite réitérer son engagement en faveur du développement des solutions innovantes en matière de TIC et à mettre en place des plateformes ouvertes, flexibles, résilientes et sécurisées au sein desquelles ses partenaires et clients peuvent se s’épanouir.

Nicolas Yuan, Directeur Général Entreprise a déclaré : « Grâce à nos équipes Recherche & Développement, moteur créatif de Huawei, notre entreprise répond aux besoins de nos partenaires et clients marocains. Forte de sa proximité et son expertise, notre entreprise se veut un partenaire stratégique et incontournable dans la transformation digitale du Maroc. »

Parmi les sujets forts portés par Huawei lors de cette journée, on retrouve notamment les thématiques suivantes :



Création d’un Data Center

Développement du réseau guidé par l'intention (IDN) de Huawei et son impact sur l’accélération de la transformation numérique

Nouvelle génération du réseau de transport optique : bande passante élevée, intelligence et simplifiée

Le stockage intelligent de Huawei et l’optimisation de la valeur des données

Afin d’offrir aux utilisateurs une expérience intelligente à tous les niveaux et des technologies toujours plus innovantes, cette rencontre a également été l'occasion de présenter au grand public de nouveaux produits et solutions mis en place par Huawei comme WIFI 6 et le stockage All Flash.

Nicolas Yuan a également ajouté : « WIFI 6 permet de construire un réseau de haute qualité avec une large bande passante, une faible latence et une grande fiabilité. Les systèmes de stockage All Flash, quant à eux, offrent d'excellentes performances et permettant des milliers d'échanges par seconde. Ils répondent aux exigences de stockage pour le traitement transactionnel et analytique en ligne et le cloud computing des grandes bases de données. »

A propos de Huawei

Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing. En fournissant des solutions et des services compétitifs, les 180 000 collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création de valeur pour les opérateurs télécom, les entreprises et les consommateurs. Les produits et solutions Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la population mondiale. Créée en 1987, Huawei est une entreprise privée, détenue à 100% par ses employés.

A propos de Huawei Maroc

Huawei s’est installé au Maroc en 2002, avec un premier bureau à Rabat puis à Casablanca. En termes de création d’emplois, Huawei a créé entre 700 et 800 emplois directs et indirects. Un autre chiffre clé à souligner est le montant des achats locaux qui dépassent 40 millions USD. Huawei Maroc est l’équipementier majeur du secteur des TIC au Maroc.