Airtel Madagascar : SIM Airtel M’Lay avec 100% Bonus, 90 jours de validité 

(AIRTEL MADAGASCAR) - Unique en son genre, la nouvelle offre SIM Airtel M’Lay avec 100% de Bonus à la recharge rejoint la gamme des solutions innovantes développées par Airtel Madagascar. Cette offre exclusive entre en jeu dans le cadre du maintien des actions de démocratisation ainsi que la vulgarisation des télécommunications, initiée par l’opérateur à Madagascar.

En effet, pour pouvoir bénéficier de ces avantages offerts par l’opérateur, il suffit d’acquérir une SIM « M’Lay » pour juste 500 ariary. Les détenteurs de cette puce, disponible dans tout Madagascar, pourront automatiquement doubler toutes leurs recharges, profiter d’1 SMS gratuit chaque jour, durant une période de 90 jours, soit 2160 heures de connectivité et d’appel bonifiées à la disposition de tous.

Le 3ème opérateur mobile mondial concrétise sa volonté d’être toujours plus proche des Malagasy à travers le lancement de la nouvelle SIM Airtel « M’Lay » et ses avantages qui s’est tenu le 11 Mars 2019 à son siège d’Airtel Madagascar à Andraharo.

« …Fidèles à notre politique de proximité ainsi qu’à la qualité de nos offres, nous sommes en quête permanente d’innovation et d’optimisation effective dans le développement de nos services. Face à l’avancée fulgurante des Nouvelles Technologie de l’Information et de Communication (NTIC) et l’évolution galopante des besoins en matière de télécommunication nous souhaitons d’autant plus nous positionner comme acteur majeur dans la démocratisation ainsi que la vulgarisation des télécommunications à Madagascar… » explique Sylvose Mve Abessolo, Directeur Marketing d’Airtel Madagascar.

Présentation officielle de Shyn : un ambassadeur de marque au diapason avec l’offre 100% Bonus

L’omniprésence de « Shyn » auprès d’Airtel marquant le paysage médiatique depuis quelques temps, Airtel Madagascar a décidé de faire d’une pierre, deux coups en le présentant également durant l’évènement de lancement de la nouvelle SIM Airtel « M’Lay ». « Shyn », le chanteur de « resim-pitia » a ainsi été choisi par Airtel Madagascar comme effigie de la marque ainsi que porte-étendard des valeurs de l’opérateur. Sa présence dans la campagne publicitaire dédiée à la nouvelle offre confirme d’ailleurs son statut d’ambassadeur de la marque et exprime une fierté pour l’opérateur d’avoir une grosse pointure du R’n’b malagasy dont la notoriété n’est plus à démontrer, et cela, même au-delà des frontières malagasy.

Le jeune chanteur a déjà gagné en 2017 le prix de la « Révélation de l’année » au All Africa Music Awards ou Afrima, un trophée qui confirme la singularité de la culture malgasy et met en valeur le potentiel des talents présents à Madagascar. « … C’est un honneur pour Airtel Madagascar de collaborer avec un artiste de renom qui porte haut les couleurs de Madagascar à l’international. Tout comme Airtel Madagascar, l’artiste est animé par les valeurs de dynamisme, de solidarité et de respect et nous souhaitons unir nos forces avec celles de « Shyn » afin de faire briller Madagascar et relever les défis du futur…» explique Anicet Randriambahoaka, Directeur Commerciale d’Airtel Madagascar.

L’opérationnalité de l’offre SIM Airtel « M’Lay »100% Bonus s’inscrit dans la continuité de la démarche menée par Airtel Madagascar pour satisfaire ses abonnés et leur permettre de vivre une expérience client unique, une initiative qui traduit la contribution proactive de l’opérateur en faveur du secteur des télécommunications.

A propos d’ Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique comptait plus de 97 millions de clients dans l'ensemble de ses activités à la fin de décembre 2018.