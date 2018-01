  Ghana : Multichoice assure avoir apporté plus de 23 millions de dollars au PIB du pays sur 3 ans

(Agence Ecofin) - Multichoice Ghana aurait directement apporté plus de 23 millions de dollars au PIB du Ghana au cours des trois dernières années. Cette information a été fournie par Richard Darko, qui dirige la filiale ghanéenne de Multichoice, à MyJoyOnline.

D’après les propos de Richard Darko (photo), avec le lancement d'Africa Magic en 2015, Multichoice a investi plus de 2,1 millions de dollars dans la création de contenus et a travaillé avec plus de 50 propriétaires de contenus locaux. Au cours des cinq dernières années, la filiale de Naspers aurait investi plus de 3 millions de dollars dans la radiodiffusion sportive locale, principalement dans le football, la boxe et l'athlétisme.

Malgré tout, Richard Darko a noté quelques insuffisances au niveau du marché ghanéen. Selon lui, l'entreprise est confrontée à un régime d'imposition trop élevé pour les abonnements par rapport aux autres pays africains. Aussi, les lois ne garantissent pas assez, le droit d'auteur entraînant un piratage à grande échelle du contenu. Cette situation serait responsable du faible niveau des investissements en contenu local et du manque d’attractivité du secteur ghanéen du divertissement vidéo auprès des investisseurs.

Servan Ahougnon