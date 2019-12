Mali : l’opérateur télécoms algérien Mobilis a obtenu un titre provisoire de licence télécoms globale

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile Mobilis, filiale du groupe Algérie Télécom, a obtenu un titre provisoire de licence télécoms globale au Mali. Sur les ondes de la chaîne 3 de la Radio algérienne, Imane-Houda Feraoun, la ministre algérienne de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, a révélé la réception à cet effet d’un document officiel par la société télécoms. La ministre a dévoilé que ledit document notifie à Mobilis que son offre technico-financière a été approuvée par les autorités maliennes.

D’après Imane-Houda Feraoun, des responsables de Mobilis devront se déplacer au Mali dans les prochaines semaines pour négocier les termes de l’entrée de la société télécoms sur le marché télécoms malien, signer les documents et concrétiser les dernières démarches, notamment financières, et démarrer des travaux de construction du réseau. Avec la licence globale, Mobilis pourra proposer des services 2G, 3G et 4G sur le marché télécoms malien.

C’est depuis 2018 que Mobilis est en course pour l’acquisition de la 4e licence mobile du Mali. L’entrée de la société télécoms sur le marché télécoms voisin n’est qu’une expression des plans d’expansion africaine du groupe Algérie Télécom, qui compte également faire de son satellite un outil de conquête de plusieurs marchés du continent à l’instar du Niger ou encore de la Mauritanie.

Lors du lancement de l’appel à manifestation d’intérêt pour la 4e licence mobile du Mali, Arouna Modibo Touré, alors ministre malien de l’Economie numérique et de la Communication, avait expliqué que l’Etat souhaitait dynamiser le marché télécoms à travers cette opération qui renforcerait les investissements dans l’infrastructure de communication et dans la prestation de nouveaux services ; améliorer la couverture géographique du territoire national et l’accessibilité des populations aux services de télécommunications ; créer des ressources additionnelles au profit d’autres secteurs de l’économie nationale ; créer des emplois directs et indirects.

