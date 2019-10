Orange Fab CI et Seedstars unissent leurs forces pour la promotion des start-ups et innovations Made in Côte d’Ivoire

(ORANGE COTE D’IVOIRE ) - Seedstars World, le plus grand concours de start-up des marchés émergents, s'est associé à Orange Fab Côte d’Ivoire, l’accélérateur de croissance de start-up d’Orange CI, pour un événement de démo et de pitchs le 25 octobre 2019, à l’hôtel Azalai de Marcory, à partir de 13h.

Cette plateforme recevra les meilleures start-up de Côte d’Ivoire. D’une part celles de la saison 5 de Orange Fab CI (https://www.orangefab.ci/) qui exposeront leurs innovations après plusieurs mois d’accélération et d’autre part, 8 start-up ivoiriennes qui compétiront afin de représenter le pays au Seedstars Summit pour tenter de remporter jusqu'à 500 000 USD en investissements, ainsi que d’autres prix.

Qui peut être candidat ?

Les entreprises invitées à la session de formation et à la présentation privée à l’évènement Seedstars Abidjan doivent avoir moins de deux ans, avoir levé moins de 500 000 USD de financement à date et avoir construit un produit minimum viable, idéalement avec une traction existante. Un fort potentiel de développement international de la start-up à l’échelle régionale et globale est un critère vivement apprécié.

Comment candidater ?

Les candidatures pour la compétition Seedstars sont ouvertes jusqu'au 11 octobre et les start-up sont invitées à postuler à l'adresse seedsta.rs/abidjan_apply.

Elles ont dit…

Fanny Dauchez, Responsable Incubation chez Seedstars : “Nous sommes très heureux d’organiser la compétition à Abidjan! Les enjeux sont plus importants que jamais, car nous sommes dans cet écosystème depuis plus de cinq ans et savons qu’il existe des sociétés en Côte d’Ivoire qui développent des produits de haute qualité. Nous recherchons les meilleures et les emmènerons avec nous en Afrique du Sud en décembre! ”.

Véronique KOUADIO, Manager Stratégie d’Orange CI, par ailleurs Responsable par intérim d’Orange Fab Côte d’Ivoire : « Les start-up gagnent de plus en plus en maturité grâce à l’accompagnement de qualité déployé par Orange Fab Côte d’Ivoire (locaux, coaching, mentoring, plateformes, APIs , réseaux de distribution , partenaires , etc.) et l’appui du réseau des Orange Fabs sur les 5 continents. L’un des principaux challenges auxquels doivent faire face ces start-ups, c’est de transformer l’innovation en vrai business. Cet évènement est une des opportunités que nous leur offrons »,

Le 25 Octobre prochain, l’occasion est donc donner à la Côte d’Ivoire de présenter les solutions de ses jeunes start-up les plus performantes et les plus prometteuses afin de se faire détecter et continuer à stimuler l’innovation.

A propos de Orange Côte d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 14 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile Banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds. En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017. Depuis 2016 Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso.

A propos de Seedstars

"They tried to bury us, they didn’t know we were seeds." - proverbe mexicain

Seedstars est un groupe privé d’entreprises basé en Suisse dont la mission est d’avoir un impact sur la vie des citoyens des marchés émergents grâce à la technologie et à l’esprit d’entreprise. Les activités du groupe couvrent plus de 80 écosystèmes émergents dans le cadre de divers événements tels que le Seedstars World Competition, des programmes d’accélération, des centres physiques appelés Seedspace, des investissements en capital-risque et des activités de construction d’entreprise