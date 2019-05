Cameroun : la primature convoque Bestcam et Viettel Global qui s’attend à une restauration immédiate de ses droits légaux exécutifs

(NEXTTEL ) - Le 5 mai 2019, le Directeur du Cabinet du Premier ministre, en application d’un arrêté pris par le Premier Ministre, a décidé de convoquer une réunion interministérielle pour résoudre les différends entre Viettel Global et Bestcam, une action donnant la possibilité de rétablir les droits légitimes de Viettel Global sur l’administration et la gestion de Viettel Cameroun.

Le 7 Mai 2019, le Directeur du Cabinet du Premier Ministre, Balungeli C. Ebune, a signé une invitation adressée aux représentants de Viettel Global et de Bestcam à assister à la première réunion du groupe de travail interministériel. Ceci est considéré comme la première action positive du gouvernement camerounais après des discussions franches et constructives avec l’envoyé spécial du Premier Ministre du Vietnam, M. Nguyen Quoc Cuong.

Les observateurs ont déclaré que l'implication du gouvernement camerounais avait mis en évidence les graves problèmes qui se posaient à Viettel Cameroun, et qu'elle témoignait également de la détermination du gouvernement camerounais à protéger les avantages des investisseurs étrangers, conformément aux lois camerounaises, aux lois internationales et en vertu de l'accord bilatéral de coopération entre les deux pays. Ceci est tout à fait conforme à la déclaration du Premier ministre Dion Ngute lors de la réunion avec l'envoyé spécial du Premier ministre vietnamien, selon laquelle le Cameroun "est très préoccupé par la protection des investisseurs étrangers vietnamiens et s'est engagé à mettre en place un groupe de travail interministériel chargé de résoudre le différend dans la coentreprise Nexttel ”.

Le Vietnam a rapidement accueilli favorablement la décision positive du gouvernement camerounais et s'attend à ce que "les droits légaux d'exécution de Viettel Global dans l'entreprise commune Nexttel soient rétablis immédiatement après la réunion du groupe interministériel dans l'après-midi du 10 Mai", a déclaré un représentant de Viettel Global.

En réalité, ce sera la première réunion officielle entre Viettel Global et Bestcam, les deux associés de la co-entreprise, car le propriétaire de Bestcam, Baba Danpullo a toujours évité les rencontres avec son partenaire vietnamien. Baba Danpullo est accusé d'avoir commis des actes illégaux et unilatéraux, entravant les activités du partenaire vietnamien, Viettel Global, groupe ayant contribué à hauteur de 70% du capital de la coentreprise pour un montant d'environ 400 millions USD. Baba Danpullo, à travers son représentant au sein de la co-entreprise, a ordonné à toutes les agences de Viettel Cameroun (Nexttel) de transférer l'argent destiné à cette dernière et de le déposer sur le compte de la société Bestcam, conduisant à la décision du Viettel Global de se retirer du Cameroun.

De nombreux analystes nationaux et internationaux estiment que le retrait de Viettel Global du marché camerounais aura des conséquences néfastes sur l'environnement des investissements, affectant directement et indirectement 100 000 emplois pour le Cameroun dans l'ensemble du pays, ainsi que les programmes de protection sociale mis en œuvre par Nexttel, dont 15 000 Camerounais recevant un traitement médical gratuit.