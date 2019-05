Guinée: Orange a lancé la 4G, renforçant ainsi sa position de leader devant MTN et Cellcom

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile, Orange Guinée est passé à la 4G, le 9 mai 2019. La société télécoms a officiellement lancé la technologie mobile à Conakry. Le nouveau service couvre déjà toutes les communes de la capitale : Kaloum, Dixinn, Ratoma, Matoto et Matam.

Dans le cadre d’une seconde phase, il sera déployé à l’intérieur du pays, conformément aux directives fixées par le cahier des charges qui prévoit la couverture d’au mois 90% de la population.

Le lancement de la 4G par Orange intervient près de deux mois après l’obtention d’une licence globale valable pendant dix ans, contre la somme de 90 millions de dollars US. Le contrat d’attribution avait en effet été signé le 14 mars 2019 entre le ministre guinéen des Postes et des Télécommunications et de l’Economie numérique, Moustapha Mamy Diaby, Sadick Diop, le directeur général d’Orange Guinée et le représentant de l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (Arpt).

Avec l’introduction de la 4G, Orange prend de l’avance sur MTN, son principal rival. La société qui a l’ambition de devenir un opérateur de services, compte sur cette nouveauté pour séduire de nouveaux abonnés et grignoter de nouvelles parts de marché. Elle conforte ainsi sa position de leader du marché télécoms national où il détient déjà près de 67% des parts, loin devant Cellcom et MTN Guinée.