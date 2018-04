Zambie : la Deutsche Welle en visite chez les médias nationaux

(Agence Ecofin) - Depuis quelques jours, la chaîne allemande Deutsche Welle (DW) a lancé une tournée africaine dans le but de connaitre un peu mieux le marché continental des médias et du contenu, mais également de prospecter pour trouver de potentiels partenaires. Ainsi, Peter Limbourg (photo), directeur général de la chaîne allemande, Sevan Ibrahim-Sauer, directeur de la distribution pour l'Afrique de DW et Klaus Bergmann, directeur des affaires internationales ont rendu visite à Dora Siliya, ministre de l'Information et des Services de radiodiffusion de la Zambie.

Le ministre a exprimé son intention de faire profiter les médias nationaux de l’expérience de la DW. « La croissance des médias locaux et de l’information en ligne crée ses propres défis tels que la réglementation des fausses nouvelles, la cyber-intimidation et d'autres vices préjudiciables à la société zambienne, une situation que nous pourrions apprendre à gérer sur le modèle de votre pays.», a déclaré Dora Siliya à ses visiteurs.

Depuis plusieurs mois, la DW affiche un intérêt croissant pour l’Afrique. Il ne serait pas surprenant que la chaîne allemande décide de lancer prochainement des antennes sur le continent.

Servan Ahougnon