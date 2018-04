Econet confie l’architecture logicielle de son offre Over the top, à la société belge Alpha Networks

(Agence Ecofin) - Econet Media a confié à Alpha Networks, la conception des logiciels de soutien à Kwesé Play en Afrique du Sud et à l'application Kwesé TV sur tout le continent africain. Ainsi, Kwesé TV bénéficiera désormais pour ses services Over the top (OTT), de la plateforme Tucano de l’entreprise belge.

« Nous sommes ravis d'avoir conclu un partenariat avec Alpha Networks pour la création d'une expérience utilisateur finale de bonne qualité pour nos offres Kwesé Play et Kwesé TV en utilisant la plateforme logicielle Tucano. Alors que nous continuons à pénétrer les marchés du reste du continent, nous nous réjouissons d’engager plus d’abonnés dans le projet Kwesé grâce à ce partenariat.», a déclaré Joseph Hundah (photo), PDG d'Econet Media.

« L'environnement de la télévision payante est plus complexe et les utilisateurs sont plus exigeants qu'auparavant. Les opérateurs souhaitent diffuser un mélange de contenu en direct et de contenu VOD, payant ou Freemium, provenant de différentes sources, sur différents réseaux, ciblant plusieurs écrans, y compris les smartphones, tablettes, décodeurs et télévisions intelligentes. Notre logiciel offre un délai de mise sur le marché plus rapide pour fournir de nouveaux services afin que les opérateurs puissent maintenir leur avantage concurrentiel sur le marché.», a assuré Kris Warreyn, PDG d'Alpha Networks.

Le logiciel soutiendra les services OTT de la marque Kwesé, en cours de déploiement dans 18 pays d'Afrique subsaharienne, sur des appareils mobiles iOS et Android, des ordinateurs et des décodeurs Roku.

