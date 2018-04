Zambie: MTN annonce l’ouverture de 3 000 nouveaux points de vente au détail et 500 kiosques MTN Money

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN Zambie couve actuellement la grande ambition de renforcer la qualité du service offert aux populations en y apportant plus de commodité. Pour cette année 2018 qu’elle qualifie d'«année du client», l’entreprise annonce l’ouverture de plus de 3 000 nouveaux points de vente au détail de ses produits télécoms, ainsi que l’installation de 500 nouveaux kiosques MTN Money.

Selon Charles Molapisi (photo), le président directeur général de MTN Zambie, la société télécoms compte actuellement 6 millions d’abonnés. Elle voudrait dépasser ce chiffre en facilitant l’accès des populations à ses produits. Les zones rurales sont les cibles privilégiées de cette stratégie de proximité, prévue au cours de cette année. Cette stratégie, au-delà de rapprocher les consommateurs des produits, permettra aussi à l’entreprise, d’être plus au fait des attentes des clients et d’innover au bon moment pour les satisfaire.

Pour ce qui est du Mobile Money, Charles Molapisi a expliqué que MTN Zambie est «à l'avant-garde de l'inclusion financière grâce au déblocage d'opportunités auxquelles nos entrepreneurs peuvent participer et en tirer des bénéfices. En plaçant nos clients au premier plan, cela nous a permis de relever le défi de Bank of Zambia de déployer des services financiers auprès de la population non bancarisée », a-t-il expliqué.