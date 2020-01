Algérie Poste a terminé l’année 2019 sur une série de progrès

(Agence Ecofin) - Au terme de l’année 2019, Algérie Poste a affiché une succession de progrès qui laisse présager un futur prometteur pour l‘entreprise publique.

La société qui a pu rétablir son équilibre financier en 2015 a enregistré un chiffre d’affaires de 43,4 milliards de dinars (362,81 millions de dollars) en croissance continue au cours des trois dernières années. Son résultat financier net s’est hissé à 16,2 milliards de dinars (135,43 millions de dollars), en croissance continue au cours des deux dernières années.

Les bonnes performances financières d’Algérie Poste découlent d’une série d’actions stratégiques axées sur le renforcement de son équilibre financier, l’amélioration de la qualité des services, la densification postale, la diversification, la numérisation, la valorisation du capital humain et l’amélioration de la gouvernance.

En 2019, Algérie Télécom a enrichi son réseau postal de 314 nouvelles agences qui ont contribué à étendre sa couverture de service à une plus grande partie du territoire. En y associant l’amélioration de la qualité de service, la diversification des services [introduction des services financiers et web marchands, ndlr] et la connexion du réseau postal au réseau de fibre optique, le niveau de fréquentation des bureaux de poste a cru et a contribué à une amélioration des affaires.

Le dynamisme retrouvé de l’opérateur postal algérien est d’ailleurs reconnu par l’Union postale universelle (UPU) qui révèle dans son rapport 2019 sur le développement postal que l’entreprise a gagné cinq places en quittant la 124e place pour la 119e. Le tout sur un total de 173 pays.

Pour la nouvelle année, Algérie Poste planche déjà sur de nouveaux produits pour poursuivre sa croissance. Il s’agit notamment du paiement à domicile des clients âgés ou handicapés ; la distribution des produits d’assurance via le réseau postal ; la collecte de l’épargne via le réseau postal. Il est également à noter que dans ses plans de développement, Algérie Poste a prévu de s’enrichir de trois filiales stratégiques.

