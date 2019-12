Algérie : la ministre des Télécoms révèle une augmentation du capital d’Algérie Télécom

(Agence Ecofin) - Afin de lui permettre de poursuivre ses investissements qui contribueront à faire de l’Algérie un hub technologique dans la sous-région Afrique du Nord et Moyen-Orient, Algérie Télécoms, l’opérateur historique des télécommunications, a vu son capital tripler.

Selon la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, l’augmentation de capital est de l’ordre de plus de 129 milliards de dinars algériens (1,08 milliard USD).

S’exprimant le 5 décembre 2019, lors de l’inauguration officielle du câble sous-marin de fibre optique Orval qui relie la ville algérienne d’Oran à celle de Valence en Espagne, Houda-Imane Faraoun a indiqué que « le capital de l’ensemble des filiales qui était de 91 milliards de dinars [760 millions USD], a atteint, avec cette augmentation, les 220 milliards de dinars [1,84 milliard USD] ».

La ministre, a expliqué que cette opération fait suite « aux résultats bénéficiaires des trois dernières années enregistrés par les différentes filiales du groupe en l'occurrence Mobilis, Algérie Télécom et Algérie Télécom Satellite ».

Sur le marché télécoms algérien, selon les dernières données de l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques, le groupe Algérie Télécom affiche un dynamisme remarquable. Mobilis est demeuré l’opérateur leader devant Djezzy et Ooredoo. Algérie Télécom conserve le monopole dans le segment du fixe et Algérie Télécom Service se déploie de plus en plus dans le pays et multiplie les contacts à l’étranger.

Lire aussi :

14/01/2019 - Algérie Telecom investira 1,7 milliard $ supplémentaire dans les télécoms au cours de l’année 2019

10/01/2019 - Algérie Télécom Satellite annonce le lancement de l’internet par satellite dès septembre 2019