Changement à la tête de MTN Côte d'Ivoire

(MTN COTE D'IVOIRE) - Le Groupe MTN a annoncé ce jour, la démission de M. Freddy TCHALA, Directeur Général de MTN Cote d’Ivoire. Ce dernier quittera son poste le 30 Septembre 2019 après quatre années passées à la tête de la Société. La décision de M. Freddy TCHALA est motivée par des raisons personnelles.

Le Président du Groupe MTN, M. Rob SCHUTER a exprimé dans un message, sa gratitude à M. TCHALA pour son engagement au service de la société pendant de nombreuses années ainsi que pour sa contribution inestimable, en tant que Directeur général de MTN Cote d’Ivoire.

M. TCHALA a eu un parcours remarquable au sein du Groupe MTN où il a passé 17 ans. Entré au sein de MTN Cameroun en 2002, il a été promu en 2008 au poste de Directeur Général de MTN Guinée Conakry. Après 3 années à cette fonction, Il a ensuite occupé le poste de Directeur Général de MTN Congo Brazzaville pendant quatre ans avant de rejoindre MTN Côte d'Ivoire en 2015.

« J’ai apprécié le temps que j'ai passé avec vous et chacun d’entre vous et, d'une manière très spéciale et personnelle, vous m'avez fait me sentir chez moi » a affirmé Freddy TCHALA dans un mot adressé au personnel de MTN Côte d’Ivoire.

Son successeur sera annoncé prochainement.

