Afrique du Sud: Telkom dit ne pas être vraiment intéressé par la 5G pour l’instant

(Agence Ecofin) - L’opérateur sud-africain des télécommunications, Telkom, n’est pas vraiment intéressé pour un lancement commercial de la 5G, comme ses concurrents qui s’impatientent. Selon des confidences que rapporte Business Insider SA, la société télécoms estime que la technologie dont la période de disponibilité est encore incertaine dans le pays sera plus chère que la 4G.

Telkom semble indiquer, de ce fait, qu’y investir pourrait ne pas être véritablement rentable, car les appareils pour y avoir accès coûteront très cher. Très peu de personnes pourraient vraiment se l’offrir.

De plus, dans un marché très concurrentiel où les autres opérateurs ont des ambitions affichées, ce n’est pas vraiment judicieux de s’y aventurer déjà. En effet, si Telkom, déjà malmené par Vodacom et MTN dans la 3G et la 4G se lançait dans la 5G, l’investissement pourrait s’avérer une pure perte. Ses grands concurrents qui trépignent d’impatience pour la 5G comptent bien mettre toutes leurs forces en avant pour confisquer cette potentielle faible part de marché que représenteront les consommateurs de la 5G. De nouveaux concurrents comme Rain et Comsol Networks, également focalisés sur la 5G, viendront rendre le marché davantage difficile. Tous ont d’ailleurs déjà testé la 5G.

Bien que la commercialisation de la 5G ne soit pas vraiment dans ses ambitions immédiates, comme ses concurrents, Telkom envisage tout de même de procéder à des tests de la technologie, plus tard dans l’année, aux fins de déterminer au moins si les capacités techniques de son réseau pourraient lui permettre de proposer cette technologie aux consommateurs.