Airtel Madagascar et l’Association Compassion au chevet des enfants malades de l’hôpital d’Ambohimiandra.

(Agence Ecofin) - Afin d’apporter le sourire aux enfants malades, l’équipe d’Airtel Madagascar et l’association Compassion se sont rendues ce vendredi 27 avril à l’hôpital d’Ambohimiandra. L’objectif de cette visite placée sous le signe d’une journée récréative visait à réconforter, apaiser, redonner confiance à ces enfants. Tout ceci à travers des activités éducatives et ludiques.

« Parents et entreprises socialement responsables, cette journée est le symbole d’un attachement au respect des valeurs humaines que nous partageons avec l’association compassion. Ces enfants ont besoins d’attention et de présence… » a déclaré Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

Dans cet élan de solidarité, des petites activités et des animations ont été organisées en collaboration avec Okalou et ses marionnettes pour distraire les enfants et leur permettre de passer une journée agréable. Des jouets et des gouters ont également été distribués aux enfants en consultation et / ou en hospitalisation de l’hôpital. Les employés bénévoles d’Airtel et de Compassion ont partagé ces instants de bonheur avec les enfants.

« … cette visite était aussi un moyen de montrer à ces enfants et leur famille qu’ils ne sont pas seuls… nous pensons pouvoir améliorer et illuminer le quotidien des enfants malades à travers des journées comme celle-ci » a déclaré Miangaly Hobisoa Andriamasitefy, de l’association Compassion Madagascar.

« … des visites comme celle-là changent positivement le quotidien des enfants internés à l’hôpital » a rajouté Dr Lovaniaina Ravelomanana, Directeur du Centre Hospitalier Universitaire Mère-enfant d’Ambohimiandra.

Les deux partenaires ont promis de multiplier des actions allant dans ce sens pour marquer continuellement leur solidarité, leur dynamisme et respect en faveur les enfants malades et leurs parents.