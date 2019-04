Ghana: MTN déplore plus d’une centaine de coupures de sa fibre optique par mois  

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile MTN a révélé qu’il subit plus d’une centaine de coupures de sa fibre optique par mois.

Au cours d’une cérémonie organisée le 8 avril 2019, durant laquelle il a présenté son plan de fourniture de service, l’opérateur télécoms a déclaré que cette situation est la principale source de dégradation de la qualité de ses services et d’insatisfaction de ses clients.

Selon la société de téléphonie mobile, les travaux de construction de routes et de drains sont responsables de 49% des coupures ; les entrepreneurs privés occasionnent 37% des ruptures de l’infrastructure ; les travaux pour la distribution de services publics tels que l’électricité, l’eau potable et les travaux sur le chemin de fer sont responsables de 7% des destructions sur le réseau de fibre optique tandis que les travaux miniers et autres sont à l’origine des 7% restants des cas de coupure de la fibre optique. Des incidents qui coûtent des millions de cédis à l’entreprise.

Pour maintenir sa qualité de service au top pour 2019, malgré ces attaques perpétuelles sur sa fibre optique qui lui coûtent des millions de cédis en réparation, MTN Ghana annonce un investissement de 160 millions de dollars US pour son réseau.