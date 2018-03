Orange choisit Nokia pour moderniser son réseau télécoms dans sept pays d’Afrique

(Agence Ecofin) - Dans un souci d’offrir aux clients une expérience télécoms plus poussée, l’opérateur de téléphonie mobile Orange a engagé une opération de modernisation de son réseau télécoms dans sept pays d’Afrique.

Sont concernés: l’Egypte, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau et le Niger.

C’est à Nokia qu’a été confiée cette tâche qui porte sur le basculement de 11 000 antennes télécoms vers sa technologie « Single RAN Advanced ». Un accord a été signé à cet effet entre les deux parties, le 7 mars 2018.

La technologie Single RAN Advanced, grâce à son matériel et à ses logiciels polyvalents, permet à une antenne de prendre en charge tous les réseaux et simplifie leur l’installation tout en réduisant les dépenses opérationnelles et l’encombrement.

Avec cette technologie, Orange qui a déjà lancé la 4G en Egypte, au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau, pourra ainsi aisément étendre sa zone de couverture en haut débit et accroître ses parts de marché tout comme ses revenus.

Au Niger, la solution va faciliter le basculement rapide et harmonieux des services de l’entreprise vers la 4G, le moment voulu.

Afin de faciliter son déploiement dans les marchés africains concernés par l’opération de modernisation du réseau, Nokia a mis en place un Centre de support pour Orange, dédié à l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est basé à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

A travers ce centre, la société finlandaise envisage également l’introduction de nouvelles solutions et technologies avancées en Afrique.