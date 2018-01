Rwanda: MTN signe un accord d’intégration de réseau avec Vanu pour étendre sa connectivité en zone rurale

(Agence Ecofin) - Afin d’accroître sa présence dans les zones rurales où l’accès aux services télécoms est faible, l’opérateur de téléphonie mobile MTN Rwanda a signé un accord d’intégration de réseau avec la société Vanu Rwanda. Selon Anthony Masozera, le président directeur général de Vanu Rwanda ; filiale de la compagnie américaine Vanu Inc. spécialisée dans la fourniture aux opérateurs télécoms d’un accès au réseau mobile solaire dans les zones enclavées ou peu couvertes, coopérer avec MTN « aura un impact transformateur sur la vie des Rwandais».

L'alliance avec MTN, Vanu Rwanda indique qu’elle permettra de combler le fossé numérique en fournissant des services qui ne sont jusqu’ici pas disponibles pour la population rurale. En plus des services voix et données, cette coopération permettra la fourniture de services d'argent par mobile et de libérer des opportunités économiques jusque-là inexploitées. «Nous nous sommes engagés à fournir un service rural amélioré à tous nos abonnés. L'accord avec Vanu Rwanda souligne le niveau de notre engagement à fournir aux populations des zones rurales, le même niveau de connectivité que celle des citadins.», Bart Hofker, le président directeur général de MTN Rwanda.

Même le gouvernement voit d’un bon œil la collaboration entre MTN et Vanu Rwanda. Patrick Nyirishema, le directeur général de l’Autorité de régulation des services publics (RURA), a expliqué que «l'accord entre Vanu-Rwanda et MTN aidera à assurer la connexion de tous les Rwandais, conformément à la vision du pays de couvrir 100% du réseau et de garantir qu’aucun Rwandais ne soit laissé pour compte ».

Muriel Edjo