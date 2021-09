L’opérateur télécoms Africell annonce l’arrêt de ses activités en Ouganda, le 7 octobre

(Agence Ecofin) - Les difficiles conditions du marché qui ont eu raison de Smart Telecom, il y a quelques jours, ont provoqué un nouveau départ du secteur télécoms ougandais. Africell qui est entré en Ouganda en novembre 2014, à travers l’acquisition d’Orange, quitte le pays après six d’activité.

L’opérateur de téléphonie mobile Africell annonce l’arrêt de ses activités en Ouganda, le jeudi 7 octobre. Dans un communiqué publié, mardi 7 septembre, l’entreprise justifie sa décision par la concurrence qui s’est accentuée sur le marché local, entretenue par les grands opérateurs que sont MTN et Airtel qui multiplient promotions et autres bonus.

Selon Africell Group, le départ d’Ouganda est basé « sur une évaluation minutieuse des perspectives commerciales à long terme de l'entreprise ». Avec ses parts de marché avoisinant 6%, Africell a pris conscience des efforts considérables qui devront être fournis – et dont la rentabilité n’est pas certaine – pour batailler contre MTN et Airtel qui jouissent d'un avantage certain, au regard de leur fort pouvoir financier et la couverture réseau nationale.

La rude concurrence actuelle sur le marché télécoms ougandais n’a pas seulement eu raison d’Africell. Il y a sept jours, Sure Telecom, opérant sous la marque commerciale de Smart Telecom, a mis fin à ses opérations dans le pays. La société a justifié l’arrêt de ses activités par « l’accroissement de défis opérationnels dû à la pandémie de coronavirus ». Ses parts de marché se sont érodées, son pouvoir financier a également pris un coup.

Du côté d’Africell Ouganda, l’on annonce que les 29 jours restants jusqu’au 7 octobre serviront à accompagner « les employés pendant cette transition qui a été approuvée par le ministère du Genre, du Travail et du Développement social ». En parallèle, la société télécoms annonce qu’elle travaillera également avec le régulateur télécoms et les opérateurs de réseaux mobiles locaux pour la migration de ses clients.

Muriel Edjo

