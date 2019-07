Airtel Africa entame son introduction sur la bourse du Nigeria demain, 9 juillet 2019

(Agence Ecofin) - La Nigeria Stock Exchange (NSE) annonce l’introduction en bourse d’Airtel Africa Plc, branche africaine du groupe télécoms indien Bharti Airtel, pour le 9 juillet 2019. C’est au total, 3 758 151 504 actions ordinaires qui seront vendues au prix de 363 nairas (0,9896 dollars US) l’action. Soit une capitalisation boursière de 3 719 066 728 dollars US, considérée comme la troisième plus grande après celles de Dangote Cement et MTN Nigeria.

La cotation boursière d’Airtel Africa au Nigeria intervient quelques semaines après celle de Londres. Elle résulte d’une part de la volonté politique du gouvernement nigérian de faire bénéficier aux investisseurs locaux des fruits de la croissance du secteur TIC et télécoms national, et d’autre part du besoin de la société télécoms de lever des fonds qui lui permettront de financer certaines opérations stratégiques, notamment réduire davantage sa dette.

Actuellement, le Nigeria est le marché africain le plus rentable du groupe télécoms indien, sur ses 14 filiales. Au terme de l’année financière close en mars 2019, le pays a porté la croissance de la branche africaine avec un revenu de 1 106 000 000 dollars US sur 3 077 000 000 dollars US. Soit une contribution de 35,9%, en croissance de 11%, comparée au revenu de 989 000 000 dollars US enregistré par Airtel Nigeria en 2018.

C’est aussi la plus grosse base d’abonnés de la branche africaine. Soit 37,6% des 99,8 millions de clients, représentant un total de près de 38 millions consommateurs.