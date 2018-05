Airtel Madagascar offre des tables bancs à l’EPP Antarandolo-Fianarantsoa

(AIRTEL MADAGASCAR ) - Le 19 Avril dernier, Airtel Madagascar a procédé officiellement à la remise de dons de table-bancs destinés aux élèves de la section préscolaire de l’EPP Antarandolo-Fianarantsoa.

Etaient présents à cette cérémonie les employés d’Airtel dirigés par le Directeur régional Philippe RAMAROSOA, le Chef Cisco de Fianarantsoa, la Directrice de l’école, le Chef du fokontany, les enseignants…

« Ce geste de solidarité vise à promouvoir l’éducation pour tous. Les bases d’une bonne éducation s’acquièrent dès les plus jeunes âges et nous voulons à travers ce don mettre à la disposition de ces jeunes les outils nécessaires et indispensables à leur réussite. Ils pourront donc s’assoir confortablement et travailler dans de bonnes conditions » a déclaré Philippe RAMAROSOA, Directeur régional d’Airtel Madagascar à Fianarantsoa.

L’éducation est un droit fondamental. Airtel Madagascar depuis des années soutient les projets éducatifs ouvrant la voie vers le progrès en matière d’éducation.

« Nous misons sur le potentiel de la jeunesse en tant que fer de lance de la nation. Notre implication dans ce volet éducatif vise à améliorer de manière significative les conditions d’étude des élèves de la section préscolaire de cette école afin qu’ils soient les futurs acteurs du développement de notre pays. » a poursuivi le Directeur Régional d’Airtel Fianarantsoa.

Cette initiative relève du dynamisme, du respect et de la solidarité de l’opérateur à accompagner les efforts du ministère de l’éducation dans la promotion de l’éducation pour tous.