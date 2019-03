MTN Nigeria a conservé la confiance des consommateurs malgré un second semestre 2018 tendu avec les autorités d’Abuja

(Agence Ecofin) - La filiale nigériane du groupe télécoms sud-africain MTN a achevé l’année 2018 dans le vert, avec une croissance dans tous ses segments de marché.

Pourtant, le second semestre 2018, marqué par des tensions avec les autorités d’Abuja sur le rapatriement illégal de dividendes de 2007 à 2015, laissait peser un risque de perte de confiance des consommateurs. Sur le Johannesburg Stock Exchange, cette nouvelle avait fait plonger l’action du groupe de près de 20% lors de son annonce le 30 août 2018. Surtout que la banque centrale du Nigeria réclamait un remboursement de 8,1 milliards de dollars US. Mais dans le rapport financier de MTN Nigeria, cette crise n’a pas véritablement eu d’impact.

MTN Nigeria a en effet enregistré de la croissance dans son parc d’abonnés au cours de l’année 2018. Il se stabilisait à 58,2 millions de clients au 31 décembre 2018, soit une progression de 5,9%. L’entreprise a également vu son revenu augmenter de 5,3%, passant de 36 067 000 000 de rands (2 621 700 991 de dollars US) en 2017 à 37 971 000 000 de rands (2 760 102 263 de dollars US) en 2018.

C’est le second semestre 2018 qui a porté ces résultats avec 20 741 000 000 de rands (1 507 657 977 de dollars US) enregistrés contre 17 230 000 000 de rands (1 252 444 286 de dollars US), au premier semestre qui a connu une performance rendue possible grâce à un investissement de 6,9 milliards de rands (501 559 232 de dollars US) dans le réseau qui lui permet déjà de fournir la 4G dans 14 villes. Cet investissement a toutefois été en recul de 2 065 000 000 de rands (150 104 321 de dollars US) par rapport à 2017.

Plus grand marché de MTN en Afrique, la filiale du Nigeria a pesé pour 28,22% dans le revenu du groupe qui s’est élevé à 134 560 000 000 de rands (9 781 131 932 de dollars US). Elle a conservé sa place de leader avec 50,04% de part sur un marché disputé avec Airtel, Globacom et 9Mobile.