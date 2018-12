Airtel Madagascar, partenaire du concert "Rock Legends" by Mage 4

(AIRTEL MADAGASCAR) - Mage 4 rendra hommage à des groupes de rock légendaires tels que Metallica, Mr Big, Scorpions, Europe, Queen, The Police, Bon Jovi, etc., durant une soirée exceptionnelle qui se déroulera au Dôme RTA le 21 Décembre à partir de 20 heures. La bande à Ken se glissera dans la peau de ces figures de proue du rock en intégrant plusieurs compositions phares dans leur setlist.

Unique en son genre, ce concert sera une grande occasion pour Airtel Madagascar de rassembler les férus de Rock autour d'un show qui réveillera l'âme de Rockeur de plusieurs générations.

Sponsor officiel des évènements organisés par Ivenco, le 3ème opérateur mobile mondial réitère son soutien envers les jeunes talents malgaches en offrant un soutien indéfectible aux organisateurs de ce spectacle.

À propos de Ivenco :

IVENCO est une maison de production musicale et évènementielle malgache. La compagnie est célèbre pour avoir conçu et organisé les meilleurs spectacles jamais organisés à Madagascar, grâce à une grande qualité artistique, acoustique et visuelle, mais également grâce à l'utilisation d'effets scéniques toujours avant-gardistes.