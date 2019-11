Le groupe Axian et ECP prennent le contrôle de l’opérateur télécom historique togolais

(Agence Ecofin) - TogoCom change de contrôle. Le Consortium Agou Holding a été retenu pour prendre une participation majoritaire de 51% dans TogoCom, le holding public détenant les deux opérateurs historiques, Togocel et Togo Telecom, nous apprend le site Togo First.

Regroupant Axian Group et Emerging Capital Partner (ECP), le consortium panafricain devrait débourser plus de 100 milliards FCFA pour l’opération.

Dans son plan de développement, Agou Holding prévoit d’investir près de 245 millions d’euros (160 milliards FCFA) sur les 7 prochaines années, dans les infrastructures de connectivité, de déploiement de la fibre optique et de la 5G, entre autres.

« Cette opération majeure marque une étape importante», en ligne avec les visions du gouvernement togolais, a déclaré Cina Lawson, ministre de l'Economie numérique, des postes et des innovations technologiques. « Cet investissement conséquent va catalyser la transformation du pays et soutenir la croissance de notre économie», déclarera Sani Yaya, le ministre de l’économie et des finances, ayant marqué de sa présence, la cérémonie officielle organisée pour présenter l’accord, qui s’est déroulée ce mercredi 06 novembre.

Présent dans l’Océan Indien où il se revendique premier opérateur télécom, Axian a notamment participé, récemment, au consortium ayant fait passer Tigo à Free, au Sénégal.

Quant à ECP, c’est l’histoire d’une présence qui se renforce de plus en plus au Togo. Le Fonds d’investissement panafricain détient Oragroup dont le Siège est à Lomé, et Eranove, qui construit la deuxième centrale électrique de Lomé.