Musique en Côte d’Ivoire : Orange célèbre le Zouglou à l’Internat

(ORANGE COTE D’IVOIRE ) - Durant tout le mois d’août, Orange Côte d’Ivoire a proposé aux amoureux du Zouglou de se retrouver dans des cadres festifs à Abidjan et dans certaines villes de l’intérieur du pays. Cette célébration estivale s’est achevée ce dimanche 5 septembre à l’Internat, temple du Zouglou.

Orange Côte d’Ivoire investit dans la promotion de la culture ivoirienne en soutenant des événements tels que l’Abissa, en coproduisant des œuvres cinématographiques mais également en soutenant les artistes ivoiriens. Après le succès de « Mon Concert » où les fans ont pu choisir leurs artistes préférés en juin dernier, l’opérateur multiservices, digital et engagé durablement pour la promotion de la culture en Côte d’Ivoire, a mis les vacances à profit pour célébrer le genre musical Zouglou.

Ainsi, durant tout le mois d’août des concerts gratuits réunissant plus de 6000 personnes par dates à Yamoussoukro, Daloa et Man ont permis aux zouglouphiles de retrouver, entre autres, « Espoir 2000», « Les Patrons » et « Aboutou Roots ». Cette célébration à l’intérieur du pays s’inscrit d’ailleurs dans la continuité des 30 ans du Zouglou célébrés à Abidjan en décembre dernier.

L’apothéose qui a eu lieu le dimanche 5 septembre à l’Internat, le Temple du Zouglou à Yopougon a permis aux amoureux de cette musique de communier en live avec l’orchestre ‘’Connexion’’(photo).

Murielle Cissé, Directrice de la Communication Externe et de la Marque chez Orange Côte d’Ivoire, déclare : « La promotion de la culture ivoirienne est un axe prioritaire de notre ancrage territorial. Le zouglou étant un genre musical majeur, souvent, assimilé à l’identité culturelle de la Côte d’Ivoire, nous l’accompagnons résolument depuis plusieurs décennies à l’exemple d’Orange Zouglou Days. Pendant les vacances, nous avons décidé de consacrer tout un mois au Zouglou. La culture ivoirienne est riche et belle, nous la valorisons.»

