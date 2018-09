Sénégal: les abonnés de Sonatel accèdent à la 4G+ depuis le 6 septembre

(Agence Ecofin) - Les abonnés de la Société nationale des télécommunications du Sénégal (Sonatel) font l’expérience de la 4G+ depuis hier, 6 septembre 2018. L’opérateur historique qui n’est plus qu’à quelques pas de la 5G, progresse dans son ambition de couvrir l’ensemble du pays en connectivité Internet à haut débit. Il a annoncé qu’avec le maillage complet des grandes agglomérations par la 4G, toutes les capitales régionales du Sénégal et les villes les plus peuplées seront entièrement connectées à l’Internet mobile haut débit dès le mois d’octobre 2018.

L’investissement de la Sonatel dans l’amélioration des performances de son réseau télécoms, témoigne de l’engagement pris par la société de soutenir l’Etat dans sa Stratégie «Sénégal Numérique 2025», dont l’objectif est de faciliter l’accès du plus grand nombre de la population sénégalaise à l’Internet de qualité et à des prix abordables. Sékou Dramé, le directeur général de Sonatel, a indiqué qu’aujourd’hui les deux conditions sont réunies.

Selon Sonatel, en 2017, une large couverture en 4G a permis à la majorité de la population de bénéficier du meilleur réseau du Sénégal et en 2018, un effort intense a été déployé pour couvrir 100% des capitales régionales du pays d’ici novembre. Parallèlement à ces efforts, la société souligne qu’elle a réduit ses tarifs d’accès Internet en allant à des baisses jusqu’à moins 20 %. Puis en janvier 2018, cette baisse de tarif de l’Internet a atteint 50% aussi bien sur le mobile que sur l’ADSL.

