Bénin: MTN autorisé à régler par tranche, sa dette de 134,4 milliards FCfa pour l’utilisation de fréquences en 2016 et 2017

(Agence Ecofin) - Les relations entre la filiale béninoise du groupe télécoms MTN et les autorités locales, tendues depuis le 7 novembre 2017, se sont améliorées. Les deux parties, qui s’étaient fâchées suite à l’ouverture d’une procédure de sanction contre MTN Bénin pour non-paiement des redevances de gestion et d’utilisation de ressources de fréquences pour 2016 et 2017, estimées à 134,4 milliards FCfa, sont finalement parvenues à une entente selon Rob Shutter (photo), le président directeur général du groupe télécoms.

Le 3 mai 2018, lors de la présentation des performances financières de MTN Group pour le premier trimestre 2018, le patron de la compagnie a dévoilé la signature d’un mémorandum d’entente avec le gouvernement béninois. L’accord qui comprend plusieurs points, inclut le paiement par MTN Bénin des redevances de fréquences de 2016 et 2017 qu’il avait jugé excessives, en plusieurs tranches. Pour les futurs frais d’utilisation de fréquences, Rob Shutter, a déclaré que les négociations pour leur réduction se poursuivent avec l’Etat et devraient prendre fin d'ici la fin du mois de juin 2018.

Pour ce qui est des autres points contenus dans le mémorandum d’entente signé avec le gouvernement béninois, il s’agit de la prolongation de la licence d’exploitation de MTN Bénin de cinq ans et de l'ajout de la fibre aux conditions actuelles de cette licence. Ces ajouts ont été acceptés contre 126 millions de dollars US (69 303 883 278 Fcfa). La société télécoms a accepté de verser 63 millions de dollars (34 651 941 639 Fcfa), ce mois-ci et un deuxième paiement de 63 millions de dollars en décembre 2018.

