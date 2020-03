Orange Côte d’Ivoire, un opérateur digital engagé dans l’autonomisation des femmes

(ORANGE CÔTE D’IVOIRE) - A l’occasion de la 29ème édition de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son engagement pour l’Autonomisation des Femmes à travers un engagement digital et associatif fort.

Par une politique RH qui prône et veille à l’égalité professionnelle…

La politique RH d’Orange est axée autour de cinq priorités, fruit d’un dialogue social de qualité :

L’accès des femmes aux fonctions managériales ;

La mixité des métiers et notamment des métiers techniques ;

L’égalité salariale entre hommes et femmes ;

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ;

La lutte contre le harcèlement et les violences.

En sa qualité d’opérateur digital engagé, Orange CI travaille à bâtir, avec l’ensemble de ses collaborateurs, l’entreprise de demain en prenant en compte les enjeux de transformation digitale, de cohésion et de performance sociale. Avec un effectif total de 1474 employés, dont 41% de femmes, l’entreprise est fière d’avoir obtenue, pour la 7ème fois consécutive, le certificat « Top Employers Africa-Côte d’Ivoire ».

… et un engagement sociétal fort.

La Fondation Orange Côte d’Ivoire accompagne, depuis près de 14 ans, les femmes à toutes les périodes de leur vie - de l’éducation à l’autonomisation. Concrètement cela se traduit par des formations au numérique à travers le programme « Maisons Digitales ». Grâce à nos « Maisons Digitales », nous leurs facilitons l’accès au monde professionnel en aidant les plus vulnérables exerçant des activités génératrices de revenus.

Notre Orange Digital Academy, une plate-forme de formation et de professionnalisation aux métiers du numérique, œuvre à démystifier les métiers du secteur pour les jeunes femmes. La première était composée à 20% de femmes…

Enfin, Orange Fab et le Prix Orange de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) accompagnent et encouragent les femmes entrepreneures dans leur quête de développement et de réussite : « Chez Orange CI, nous sommes convaincus que l’égalité professionnelle est une condition de performance sociale et économique. En tant qu’opérateur digital engagé nous sommes alignés avec cette réalité : 34 % des postes du Comité de Direction sont assurés par des femmes avec 4 directrices et 5 directrices adjointes. L’égalité d’accès pour les femmes et les hommes aux postes de responsabilité est une réalité chez nous. Nous encourageons tous les acteurs économiques à faire de même ! », confie Mamadou Mamba, Directeur Général d’Orange Côte d’Ivoire.

À propos d’Orange Côte d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 15 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises. Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile Banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds. En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Depuis 2016, Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso.

Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci

Suivez nous sur les réseaux sociaux : Facebook : https://www.facebook.com/orangecotedivoire /

Twitter : https://twitter.com/CI_Orange