Airtel Madagascar : sponsor officiel du M’foot Fokontany 2019

(AIRTEL MADAGASCAR) - Le 3ème opérateur mobile mondial confirme son statut d’entreprise engagée dans la promotion des jeunes talents et renforce son implication dans le développement communautaire.

Une cérémonie officielle qui s’est tenue au dôme RTA Ankorondrano le samedi 02 mars 2019 a donné le coup d’envoi de ce tournoi de foot U15 organisé par la télévision RTA et le club de supporter « Alefa Barea ». 138 équipes issues des 6 arrondissements de la capitale ainsi que plusieurs partenaires se sont donnés rendez-vous durant ce jour afin de tirer au sort les participants et de s’imprégner de l’esprit du tournois. Le résultat obtenu grâce au tirage a permis à chaque arrondissement de se faire représenter par 12 équipes.

Airtel Madagascar : traditionnel partenaire du sport et de la jeunesse malagasy

La participation d’Airtel Madagascar dans le domaine du sport ne date pas d’hier. Récent partenaire de plusieurs tournois de Judo grâce à la convention de partenariat signée avec la Fédération Malagasy de Judo en 2018 et organisateur de plusieurs éditions du tournoi de foot « Airtel Jeunes Talents », l’opérateur encourage les athlètes ainsi que les jeunes malagasy à continuellement relever des défis et à placer haut la barre des performances.

« … Airtel Madagascar a toujours été à l’écoute de la jeunesse malagasy. Nous croyons en la force du potentiel et avons toujours appuyé les jeunes, qu’il s’agisse d’Education, de Sport ou encore de Culture. Aujourd’hui, en tant qu’opérateur solidaire, dynamique et respectueux, nous soutenons le tournois M’Foot à travers nos valeurs et donnons l’occasion aux jeunes Tananariviens de valoriser pleinement leurs talents…» a expliqué Maixent Bekangba Directeur, Général d’Airtel Madagascar.

Contributions : appui technologique et développement communautaire

En plus d’offrir des opportunités propices à l’épanouissement des jeunes et un fort appui technologique à l’organisation générale de l’évènement, Airtel Madagascar favorisera également le développement communautaire à la base. A l’issue du tournoi, l’équipe qui sortira vainqueur bénéficiera d’une aide spéciale octroyée par l’opérateur. Ce soutien se traduira par une contribution en termes d’infrastructure et d’assainissement au sein du Fokontany de l’équipe gagnante.

«…Ayant obtenu la médaille d’or durant le « Airtel Changemaker Award » en 2018, nous souhaitons rester fidèles à notre politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et mettons à la disposition des organisateurs du M’foot notre savoir-faire en termes d’implication sociale et de développement numérique …» a rajouté Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

A propos d’ Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique comptait plus de 97 millions de clients dans l'ensemble de ses activités à la fin de décembre 2018.

A propos du tournois M’Foot

Organisé par l’association Alefa Barea et la RTA, cette première édition du Projet M’Foot Fokontany durera un mois et demi. M’Foot débutera ce fin Mars jusqu’au mois de mai. Le tournoi se déroulera en deux phases, les matchs d’éliminatoires se joueront sur les terrains des quartiers et la phase finale dans les grands stades d’Antananarivo.