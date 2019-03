Botswana Telecommunications confie à l'indien Subex la protection de ses revenus pour cinq nouvelles années

(Agence Ecofin) - L’opérateur historique Botswana Telecommunications Corporation (BTC) a renouvelé pour cinq ans le contrat de protection de ses revenus confié depuis 2010 à Subex Limited, le fournisseur indien de solutions d’analyses pour les télécommunications.

Dans le cadre de cet accord, Subex mettra en œuvre sa plate-forme intégrée de gestion des fraudes et d’assurance des recettes, ainsi que son règlement des partenaires et l’optimisation des itinéraires.

Grâce à ces solutions, Subex Limited indique que Botswana Telecommunications disposera d’un outil technologique lui permettant de combattre les fraudes courantes telles que la fraude par abonnement, la fraude interne, la fraude liée aux services payants et la fraude sur le partage de revenus à l’international.

La plate-forme intégrée empêchera également les pertes dues aux fuites de revenus en fournissant une solution dotée de capacités d’investigation, de diagnostic et de récupération des pertes, a déclaré Vinod Kumar, le président directeur général de Subex.

« Nous avons de nouveau choisi de collaborer avec Subex en raison de leur expérience en matière d’exécution des opérations d’assurance de revenu et de gestion de la fraude, de leur capacité reconnue à mettre en œuvre des missions de services de gestion à travers le monde et de la valeur qu’elles apportent en matière d’économies et de retour sur investissement », s’est réjoui Anthony Masunga, directeur général de BTC.