Algérie Telecom Satellite prépare la Triple Play avec les capacités du satellite Alcomsat-1

(Agence Ecofin) - L’opérateur des télécommunications par satellite, Algérie Telecom Satellite (ATS), se prépare à mettre la Triple Play, un nouveau service télécoms, sur le marché télécoms algérien.

Il s’agit d’un pack comprenant l’Internet haut débit, la téléphonie et la télévision. Pour l’aider dans cette nouvelle aventure, ATS a sollicité l’expertise technique de deux entreprises publiques.

Mohamed Anouar Benabdelouahad, le président-directeur général, a déclaré à cet effet que des « discussions ont été engagées avec deux entreprises algériennes, à savoir l’Entreprise nationale des industries électroniques (Enie) et l’Industrie algérienne de la téléphonie (Inatel) pour la fabrication du pack clé en main composé d'une antenne, d'un modem et d'un récepteur satellitaire ».

La société, filiale du groupe public Algérie Telecom, a décidé de capitaliser sur les capacités du satellite national Alcomsat-1, pour le moment en période test, pour gonfler ses revenus.

ATS qui propose actuellement des services Vsat, de géolocalisation et de télécommunications maritimes, a enregistré un chiffre d'affaires de 6,007 milliards de dinars (52 861 600 dollars US), contre 3,378 milliards (29 726 400 dollars US) en 2016.

Son résultat net a atteint 1,002 milliard de dinars (8 817 600 dollars US). D’après Mohamed Anouar Benabdelouahad, c’est « le meilleur exercice commercial réalisé par ATS depuis sa création en 2006 ».

Avec ces activités auxquelles sera couplée la Triple Play qui vise un marché plus large, ATS se fixe comme ambition de dépasser les 7 milliards de dinars (61 600 000 dollars US) de chiffre d’affaires en 2018.