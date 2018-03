Kenya: Telkom a sollicité un prêt de 40,5 millions $ auprès de la BEI pour améliorer ses services

(Agence Ecofin) - L’opérateur de téléphonie mobile, Telkom Kenya a sollicité un prêt de 4,1 milliards de shillings (40 590 000 dollars US) auprès de la Banque européenne d’Investissement (BEI). L’argent, la société télécoms le destine à l’amélioration de la qualité de ses services. D’après la BEI, à travers le prêt qui est toujours en cours d’évaluation, Telkom Kenya « investira dans son réseau mobile pour améliorer la couverture et la qualité des services, en particulier pour les services mobiles, et lancera un produit de service financier mobile ».

La somme que Telkom Kenya sollicite auprès de la BEI, représente une partie des 9,34 milliards de shillings (92 466 000 dollars US), restants que l’opérateur désire investir dans son projet d’amélioration de services. Telkom Kenya a prévu d’investir près de 15 milliards de shillings dans son réseau et ses services de 2017 à 2021.

En 2017, 5 milliards de shillings (49 500 000 dollars US) ont servi à bâtir un réseau métropolitain de fibre optique, à lancer la 4G actuellement disponible dans 32 villes et centres urbains du pays, à doubler la capacité et la couverture du réseau 3G, améliorant ainsi l'expérience client. Telkom Kenya a également réorganiser son système de gestion de la relation client (CRM) et va augmenter ses points de vente, afin d'offrir un meilleur accès à ses produits aux clients.

Par ce déploiement stratégique, Telkom Kenya veut, au-delà de la rentabilité de ses opérations, briser le quasi monopole de Safaricom sur la voix, la data et le Mobile Money. Actuellement, la filiale du groupe Vodacom est l’opérateur dominant du marché avec près de 70% de part.