Orange RDC inaugure la « Maison Digitale » de Matumaini à Kinshasa et présente le « Coup de Cœur au Féminin »

(ORANGE RDC) - Le 07 Février 2018, Orange RDC, sous l’impulsion de la Fondation Orange, a procédé à l’inauguration de la « Maison Digitale » dans le Centre d’alphabétisation de Matumaini à Kinshasa ainsi qu’à la présentation du programme « Coup de Cœur Ô Féminin » visant à promouvoir les femmes ayant bénéficié de la formation dans une Maison Digitale.

En présence de son Excellence Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfant, Monsieur Steve Lusinde, Secrétaire Général d’Orange RDC, a présenté le kit de matériel informatique didactique comprenant entre autres des ordinateurs portables, des tablettes, des serveurs Raspberry contenant du contenu éducatif, vidéo projecteur, clés USB, etc. dont bénéficieront une trentaine de femmes. Steve Lusinde a également remis à Madame Sara Lwango, coup de cœur ô féminin 2017, ressortissante de la Maison Digitale de Bukavu, une bourse de 5000 euros lui permettant ainsi de lancer son commerce de savonnerie artisanale.

En 2015, la Fondation Orange a lancé son programme des « Maisons Digitales », qui visent à rendre les femmes plus autonomes grâce à la formation numérique. Ainsi formées à l’utilisation des nouvelles technologies, les femmes seront davantage en capacité d’avoir accès à une activité rémunérée ou de se reconvertir professionnellement.

Grâce au partenariat avec la Fondation Orange, la « Maison Digitale Matumaini» va accompagner dans un premier temps un groupe de femmes en leur apprenant à lire et à écrire via l’outil numérique. Le programme prévoit aussi des ateliers divers adaptés à leur contexte de vie tels que l’initiation entrepreneuriale , afin qu’elles puissent apprendre des activités génératrices de revenus. « Le programme Maison Digitale est flexible et se présente comme un panel de formations dont les contenus sont adaptés en fonction des besoins des femmes » a dit Steve Lusinde.

En RDC, la Fondation Orange apporte déjà son soutien, depuis 2013, aux communautés du pays à travers plusieurs Organisations Non Gouvernementales, œuvrant dans les secteurs de la santé et de l’éducation, parmi lesquelles figurent SOS Enfants avec qui la Fondation a pu ouvrir un Village Orange à Kabweke comprenant une école, un point d’eau ainsi qu’un centre de santé et est en train d’en construire deux autres à Njiapanda Bella en Ituri ainsi qu’à Mudusa au Nord Kivu Orange, au travers sa fondation vise la lutte contre les facteurs d’exclusion dans les divers domaines essentiels au développement de la RDC.

A propos d’Orange RDC

Orange RDC est une filiale à 100% du Groupe Orange et est présent en République Démocratique du Congo depuis octobre 2011. Elle compte 476 employés et près de 10 millions d’abonnés lui font confiance. Orange RDC est une des marques préférées de la population Congolaise et fait travailler indirectement des centaines de milliers de congolais dans la maintenance et le développement de son Réseau téléphonique et la Distribution de ses produits et services. Orange RDC participe au développement économique et humain de la RDC par son engagement, son excellence et sa proximité avec les populations congolaises.