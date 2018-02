telecom-egypt-signe-un-accord-de-fourniture-de-services-de-transmission-et-d-infrastructures-avec-vodafone-egypt

(Agence Ecofin) - Telecom Egypt a dévoilé le 5 février 2018, la signature d’un accord de fourniture de services de transmission et d’infrastructures avec Vodafone Egypt. Les documents relatifs à cette collaboration qui court sur trois ans, ont été paraphés par Ahmed El Beheiry, le président directeur général de l’opérateur public et Alexander Froment-Curtil, le président directeur général de la filiale du groupe télécoms britannique, Vodafone. L’opérateur historique estime à 2,37 milliards EGP (134 479 000 dollars US), le revenu minimum qu’il gagnera à travers cet accord commercial.

Ahmed El Beheiry, le patron de Telecom Egypt, a expliqué que l’accord qui «soutient la relation entre les deux sociétés (…) reflète notre volonté de créer des liens stratégiques avec les opérateurs locaux. Notre modèle d'accord à long terme, garantit notre leadership sur le marché des services d'infrastructures et de transmission, en particulier à la lumière de l'énorme investissement de Telecom Egypt dans ses infrastructures et de notre constante amélioration des solutions techniques et commerciales pour nos clients ».

Telecom Egypt qui est actionnaire à 45% dans Vodafone Egypt a souligné que cet accord commercial entre les deux sociétés, représente une nouvelle étape pour maximiser leur coopération commerciale.