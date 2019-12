Namibie : MTN Business en bonne voie pour lancer un réseau mobile dans le pays

(Agence Ecofin) - La société MTN Business Namibia, spécialisée dans la fourniture de solutions de connectivité, est toujours déterminée à transformer ses activités dans le pays pour offrir des services mobile. Cela fait deux ans et demi que la compagnie est engagée dans cette opération.

Afin de calmer les potentielles inquiétudes de ses partenaires, elle a tenu à les informer de l’état d’avancement du processus. Une réunion a été organisée à cet effet cette semaine par Elia Tsouros, le directeur général de MTN Business Namibia.

« Cela fait deux ans et demi que la planification se poursuit. Nous avons récemment modifié notre stratégie en faveur d'un contrôle accru de notre part. Avec des CAPEX supplémentaires, nous assurons aux clients la meilleure expérience possible. Nous aurons un dispositif avec nos propres canaux et nous franchiserons également certains magasins, mais nous avons une stratégie de marché complète qui sert à la fois les services prépayés et postpayés. Nous ferons en sorte qu'au moment où nous arriverons sur le marché, tout soit en place et que nous puissions fournir un service dont la Namibie sera fière », a déclaré Elia Tsouros.

En prélude à son entrée sur le segment mobile, MTN Business Namibia, qui affirme avoir déjà obtenu toutes les approbations des autorités de régulation du marché télécoms namibien, révèle avoir aussi engagé le déploiement de son service LTE (4G) sur la côte et à Windhoek.

« Nous avons déployé deux sites supplémentaires à Swakopmund et à Walvis Bay. Nous déployons deux sites supplémentaires dans le nord de la Namibie et nous allons nous développer à Swakopmund avec des infrastructures supplémentaires en raison du succès dans cette région, et ce n'est que cette année. Nous aurons 14 sites d’ici la fin de l’année et nous poursuivrons le déploiement de sites supplémentaires l’année prochaine. Pour une entreprise qui n'avait aucune infrastructure il y a huit mois, nous continuerons d'investir dans notre propre infrastructure et cela profitera à toute la Namibie », a souligné Elia Tsouros.

